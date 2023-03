BLACKPINK in Your Area Pop-Up Store Hadir di Jakarta, Ini Merchandise yang Dijual!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Girlband ternama asal Korea Selatan, BLACKPINK akan segera menggelar konser bertajuk BORN PINK di Jakarta pada 11-12 Maret 2023, yang berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum konser berlangsung, penggemar BLACKPINK akan terlebih dahulu dimanjakan dengan hadirnya BLACKPINK In Your Area Pop-Up Store & Exhibition yang diselenggarakan di Senayan Park Mall, Jakarta. Pameran dan pop-up store diselenggarakan selama satu bulan, dari 6 Maret hingga 6 April 2023.Dalam pop-up store ini, ada 30 varian merchandise yang bisa didapatkan termasuk original merchandise seperti photocard set dan album yang baru pertama dijual di sini. Tidak hanya menghadirkan berbagai merchandise resmi dari BLACKPINK, Anda juga dapat menikmati pameran khusus yang berisi aset dan properti yang digunakan di musik video artis jebolanYG Entertainment ini.Hadirnya “BLACKPINK In Your Area Pop-Up Store & Exhibition in Jakarta” juga didukung oleh brand lokal minuman kesehatan ,Flimty. Sebagai co-promotor dari acara ini, pihak Flimty menyatakan bangga karena ini juga merupakan kolaborasi internasional pertama mereka.“Flimty sebagai brand asli Indonesia bangga banget bisa membuat exhibition dan pop up store BLACKPINK pertama kali di Indonesia. Kami berharap masyarakat bisa menikmati pameran ini,” ungkap Dennis Hadi, CEO dari Flimty dalam keterangan, Selasa, 7 Maret 2023.Di dalam pameran tersebut juga terdapat instalasi ini berisi barang-barang asli properti yang digunakan keempat member BLACKPINK selama beberapa tahun belakangan. Ruang instalasi ini tidak terlalu besar. Di bagian tengah ruangan terpajang kubus ikonik berwarna pink bertuliskan BLACKPINK.Banyak juga kostum-kostum BLACKPINK saat manggung dan syuting video musik. Misalnya saat Jennie dan lainnya manggung di festival musim terbesar di Amerika Serikat, Coachella pada 2019.Lalu, ada jok mobil yang dipakai Jennie dan Lisa dalam adegan rap bareng di video klip Pink Venom.(Natania Rizky Ananda)