Profil Mark Sheehan, Gitaris The Script yang Meninggal di Usia 46 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Profil Mark Sheehan

(PRI)

Jakarta: Mark Sheehan , gitaris grup band The Script , meninggal dunia pada Sabtu, 15 April 2023 WIB. Kabar ini disampaikan langsung oleh The Script melalui media sosial."Suami yang sangat dicintai, ayah, saudara, reka band, dan sahabat Mark Sheehan meninggal dunia hari ini di rumah sakit setelah sakit. Keluarga dan band meminta penggemar untuk menghargai privasi dalam momen tragis ini," tulis The Script.The Script tak merinci lebih detail terkait penyakit yang diderita Sheehan yang berpulang pada usia 46 tahun itu.Sheehan meninggalkan seorang istri dan tiga anak.Mark Anthony Sheehan lahir pada 29 Oktober 1976 di Dublin, Irlandia. Dia adalah seorang gitaris, penyanyi, penulis lagu, dan produser.Sheehan juga merupakan salah satu pendiri band The Script bersama dengan Danny O'Donoghue di tahun 2001 silam.Sebelum membentuk The Script, Sheehan dan Danny O'Donoghue sempat menjadi personel band asal Irlandia lainnya, Mytown.Kesuksesan grup band The Script tak lepas dari sentuhan dan cita rasa musik Mark Sheehan. Terbukti, selain punya banyak penggemar fanatik di seluruh dunia, The Script sukses meraih beragam penghargaan prestisius di industri musik.Pada tahun 2008, mereka dinobatkan sebagai artis Irlandia terlaris di World Music Awards. Di tahun 2009 The Script menyabet penghargaan band Irlandia terbaik dan album terbaik untuk debut eponymous mereka 'The Script' di Meteor Ireland Music Awards.Tak cukup itu saja, The Script mereka mendapatkan tiga penghargaan BMI Pop untuk single mereka Breakeven, For the First Time, dan Hall of Fame.Bersama Sheehan, The Script telah merilis enam album studio selama dua dekade terakhir. Belum lama ini, mereka merilis album 'Sunsets & Full Moons' pada November 2019 melalui label Sony Music. Kemudian di tahun 2021, The Script kembali mengeluarkan album kompilasi bertajuk 'Tales From the Script: Greatest Hits'.The Script telah menjual lebih dari 20 juta album, dengan lagu-lagu hits yang meledak seperti The Man Who Can't Be Moved, For The First Time, We Cry dan Hall of Fame.The Script sempat menggelar konser di Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 2022 silam di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.