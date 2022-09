Tampil di HITC Jakarta, Ini Profil YOASOBI beserta Fakta-fakta Menariknya

Profil YOASOBI





5 Fakta menarik YOASOBI

1. Menciptakan lagu dari cerpen

2. Lagu YOASOBI viral di TikTok

3. Punya 3 album

4. Tampil di First Take

5. HITC Jakarta konser luar negeri pertama YOASOBI

(RUL)

Jakarta: YOASOBI akan tampil di Festival musik Head in the Clouds (HITC) Jakarta. Festival tersebut akan digelar pada 3 sampai 4 Desember 2022.Pada Senin, 19 September 2022 Instagram resmi HITC Jakarta @hitcjakarta merilis nama musisi yang akan tampil di festival musik, termasuk YOASOBI. Munculnya nama YOASOBI di line up HITC Jakarta membuat heboh para fansnya di Indonesia.Lagu-lagu YOASOBI sendiri tentu tidak asing bagi pengguna media sosial. Banyak konten video yang menggunakan lagu YOASOBI, seperti Gunjou, Ano Yume Wo Nazotte (Tracing That Dream), dan yang sangat terkenal di TikTok Yoru ni Kakeru (Racing into the Night).YOASOBI merupakan grup duo yang memiliki dua personil, yakni Ayase (penulis lagu dan produser) dan Ikura (Ikuta Lilas) penyanyi-penulis lagu. Grup duo ini debut pada 2019 lalu dan langsung meraih sukses besar.Single pertama grup duo bergenre J-pop EDM ini yang berjudul Yoru ni Kakeru meledak. Video klip single tersebut yang dirilis di kanal YouTube Ayase pada 16 November 2019 ditonton 10 juta kali dalam waktu lima bulan.Lagu-lagu yang YOASOBI ciptakan diadaptasi dari sebuah cerita pendek (cerpen). Cerpen tersebut biasanya diambil dari website Monogatary.com dan beberapa novel terkenal.Apa yang dilakukan duo ini memang bukan hal baru, tapi bukan juga hal yang mudah. Pasalnya mereka sukses mengubah cerpen ke dalam lirik dengan dengan bait-bait pop yang menarik dan musik yang upbeat.Setiap lagu yang mereka hasilkan menceritakan sebuah cerita, biasanya sesuatu yang menggambarkan kondisi atau emosi manusia. Hal ini membuat YOASOBI digemari oleh banyak pecinta musik terlebih pecinta J-pop.Yoru ni Kakeru misalnya, diangkat berdasarkan novel Mayo Hoshino "The Temptation of Tanatos".Sebelumnya sudah disinggung, single perdana mereka Yoru ni Kakeru viral terlebih setelah video klipnya dirilis. Lagu Yoru ni Kakeru hampir tidak pernah absen menjadi musik latar konten-konten video di TikTok. Irama yang sangat ceria dan bersemangat membuat lagu ini kerap digunakan.Meski baru mulai debut pada akhir tahun 2019 lalu, YOASOBI sudah memiliki 3 album. Yaitu THE BOOK, E-SIDE, dan THE BOOK 2.YOASOBI tercatat tiga kali tampil di First Take. First Take merupakan media musik ternama lantaran mengusung konsep satu kali perekaman tanpa bisa diulang dengan tagline 'One Take On Life'.(YOASOBI tampil di First Take IG/@ayase_yoasobi)Pada 2020 ia tampil membawakan Yoru ni Kakeru dalam edisi The Home Take, video tersebut kini sudah ditonton 130 juta kali . Lalu pada 2021 YOASOBI tampil dua kali dengan membawakan Gunjou (ditonton 76 juta) dan Yasashii Suisei (Comet) yang kini sudah ditonton 27 juta kali.YOASOBI akan tampil pada HITC Jakarta yang digelar pada 3 sampai 4 Desember 2022. Ini sekaligus menjadi konser luar negeri pertama YOASOBI. Selain YOASOBI, grup musik asal Jepang lainnya yang akan tampil adalah ATARASHII GAKKO!.