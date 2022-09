Festival Musik Head In The Clouds Jakarta Tampilkan NIKI, Rich Brian, sampai Voice of Baceprot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Daftar penampil Head In The Clouds Music & Arts Festival:

Hari ini, 88rising, label musik internasional yang mempromosikan talenta dan budaya Asia, bekerja sama dengan Kaskus, mengumumkan daftar lengkap penampil Head In The Clouds Music & Arts Festival 2022 di Jakarta. Head In The Clouds Jakarta akan berlangsung pada Sabtu, 3 Desember dan Minggu, 4 Desember 2022 di Community Park PIK2.Head In The Clouds Music & Arts Festival persembahan 88rising akan menghadirkan debut yang telah lama ditunggu-tunggu di Jakarta, lebih dari dua tahun setelah pembatalan festival tahun 2020 karena pandemi covid-19, dengan beragam kurasi talenta yang mengesankan termasuk headliners NIKI, Rich Brian, Joji, Jackson Wang, (G)I-dle, eaJ, YOASOBI, dan BIBI. Festival tahun ini juga menampilkan pertunjukan live dari Warren Hue, Stephanie Poetri, ATARASHII GAKKO!, Elephante, MILLI dan banyak lagi; plus tamu spesial produser elektronik dengan nominasi Grammy, Kaskade.“Saya senang sekali akhirnya kembali dan tampil di Head in the Clouds Jakarta setelah sekian lama. Saya rindu Anda semua dan ini waktunya untuk membawa semangat ini ke Indonesia,” kata Rich Brian.Bulan lalu, Head In The Clouds menjamu 70.000 orang selama dua hari di Brookside di Rose Bowl pada tahun keempatnya di Los Angeles, California.Penjualan tiket dimulai Rabu, 21 September pukul 10 pagi waktu Jakarta. Tiket GA 2-hari dijual seharga Rp2.958.000, VIP 2-hari seharga Rp5.133.000, and CLUB 2-hari seharga Rp11.600.000. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik jkt.hitcfestival.com.NIKIRich BrianJojiJackson Wang(G)I-dleeaJYOASOBIBIBIAtarashii Gakko!ElephanteKaskadeMILLISpence LeeStephanie PoetriVeegeeVoice of BaceprotWarren HueYanqi ZhangYlona Garcia