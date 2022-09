Head in the Clouds Jakarta Rilis Line Up, Penggemar Terkejut Ada Yoasobi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Festival musik Head in the Clouds (HITC) Jakarta merilis daftar musisi yang akan tampil dalam festival tersebut melalui akun Instagram @hitcjakarta pada Senin, 19 September 2022. Mereka akan menampilkan sejumlah musisi internasional ternama."TO INDONESIA WITH LOVE - YOUR 2022 HEAD IN THE CLOUDS JAKARTA LINEUP ?? DEC 3 & 4 AT COMMUNITY PARK PIK2. 2-DAY passes go back on sale Wednesday, September 21 at 10AM JKT @ JKT.HITCFESTIVAL.COM. SEE YOU SOON," tulis akun Instagram @hitcjakarta.Pengumuman tersebut pun ramai menjadi perbincangan netizen. Salah satu daftar line up yang mencuri perhatian netizen yakni nama Yoasobi yang merupakan grup duo asal Jepang bergenre J-Pop."Njiiiiir, Yoasobi," tulis akun @veniainev."YOASOBI WOIII," tulis akun @pwetty.thmty."Whatt yoasobii??!!!!! OMGGGG," tulis akun @aryascf.Selain Yoasobi yang menjadi perbincangan netizen, nama-nama seperti Niki, Joji, (G)I-dle, dan eaJ juga mencuri perhatian. Musisi-musisi dalam negeri juga turut memeriahkan festival ini, di antaranya ada Stephanie Poetri juga Voice of Baceprot.Seperti yang diumumkan melalui akun Instagram @hitcjakarta, pihak penyelenggara akan kembali membuka penjualan tiket Heads in the Clouds Jakarta. Penjualan tiket tersebut akan dibuka kembali pada Rabu, 21 September jam 10 WIB di website jkt.hitcfestival.com.