Mencuri Raden Saleh Meraih Penghargaan di Jakarta Film Week 2022

Minggu, 16 Oktober jadi hari terakhir diselenggarakannya Festival film Jakarta Film Week 2022 di CGV Grand Indonesia, Jakarta. Serangkaian acara dilaksanakan pada terakhir, termasuk pengumuman film yang memenangkan penghargaan.Menariknya, film yang belum lama rilis, Mencuri Raden Saleh, berhasil meraih kemenangan dalam kategori Direction Award. Tak tanggung-tanggung, film besutan rumah produksi Visinema itu pun berhasil mengalahkan deretan film lokal dan mancanegara yang masuk di nominasi serupa.Christian Immanuel selaku produser film Mencuri Raden Saleh pun hadir dan menerima piala penghargaan. Ia juga menyampaikan pesan dan kesannya dalam menerima penghargaan itu."Terima kasih sekali telah memilih Mencuri Raden Saleh. Ini piala pertama saya selama jadi produser. Terima kasih semua. Saya nggak tahu mau ngomong apa, saya mewakili Mas Angga Dwimas Sasongko (sutradara), semoga ini menjadi langkah untuk film Indonesia meraih kesuksesannya," ujar Christian Immanuel.Selain Mencuri Raden Saleh, film-film dalam negeri lainnya seperti Bukan Anak Meriam, meraih penghargaan pada kategori Jakarta Film Fund. Ada juga kategori Global Feature Competition yang dimenangkan oleh film Before, Now & Then (NANA).Sementara itu, untuk kategori Series Of The Year dimenangkan oleh Yang Hilang Dalam Cinta. Serial yang tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar ini sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.Dalam rangkaian penutupan Jakarta Film Week 2022, Gumilar Ekalaya selaku Head of Creative Economy Division DKI Jakarta menyampaikan kesan dan pesannya. Ia berjanji akan membuat Jakarta Film Week yang lebih megah lagi di tahun depan.Bukan tanpa alasan, Gumilar Ekalaya merasa tahun ini penyelenggaraan Jakarta Film Week terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ia merasa Jakarta Film Week 2022 sudah berada di jalan yang benar dan akan lebih meriah lagi tahun depan."Saya melihat beberapa hari ini peningkatannya sungguh luar biasa dibandingkan tahun lalu. Ya, kita sudah berada di jalan yang benar, ya. Saya lihat ini jalur udah benar. Ya, Insya Allah tahun depan ini akan dibuat lebih oke lagi," katanya.Sesuai namanya, Jakarta Film Week sendiri merupakan festival film tahunan yang rutin diselenggarakan di Jakarta. Acaranya berlangsung selama empat hari, dimulai sejak 13 Oktober hingga 16 Oktober 2022.Selain penganugerahan film, Jakarta Film Week juga turut dimeriahkan dengan beberapa rangkaian acara lainnya, seperti pemutaran film lokal dan mancanegara, hingga sesi diskusi dengan para sineas.