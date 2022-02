Dakota Johnson Perankan Karakter Marvel Madame Web

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dakota Johnson telah dipilih untuk memerankan karakter Madame Web untuk film pahlawan Sony Marvel berikutnya, dilansir Variety.Ini akan menandai adaptasi buku komik moderen pertama Sony yang menampilkan seorang wanita dalam judulnya. Orang dalam yang dekat dengan proyek tersebut menekankan bahwa kesepakatan Johnson dengan Sony belum selesai namun dia sedang dalam pembicaraan untuk mengamankan peran tersebut.SJ Clarkson, yang dikenal lewat karyanya di serial Marvel Netflix Jessica Jones dan spin-off set Marvel Cinematic Universe The Defenders, telah dikontrak untuk mengarahkan film Madame Web.Matt Sazama dan Burk Sharpless, duo di balik film Morbius yang diperankann Jared Leto akan menulis skenarionya.Dalam komiknya, Madame Web adalah kunci dalam multiverse yang saling berhubungan, sebuah konsep yang agak membingungkan yang masing-masing mulai dimiliki oleh Sony, Disney, dan Warner Bros dalam petualangan di layar.Akibatnya, teori ini melibatkan beberapa versi karakter dari garis waktu yang berbeda, dalam kasus Sony Spider-Man: Into the Spider-Verse dan Spider-Man: No Way Home dapat terbagi ke berbagai tingkat.Madame Web sering muncul sebagai karakter sampingan dalam komik Spider-Man, di mana dia digambarkan sebagai wanita tua buta dan lumpuh yang menderita myasthenia gravis, gangguan autoimun kronis yang mengharuskannya terhubung ke sistem pendukung kehidupan yang menyerupai jaring laba-laba.Karakter tersebut diperkenalkan dalam edisi 210 dari serial komik The Amazing Spider-Man pada tahun 1980, di mana dia adalah mutan yang kemampuannya terbukti sangat bermanfaat bagi Spider-Man dan rekan-rekan seperti Spider-Woman.Sejak perannya dalam Fifty Shades of Grey, Johnson telah memiliki sederet peran yang unik seperti dalam remake horor supernatural karya Luca Guadagnino, Suspiria, komedi romantis How to Be Single, Peanut Butter Falcon. dan drama psikologis sutradara Maggie Gyllenhaal The Lost Daughter.Johnson baru-baru ini menerima pujian untuk dua film Sundance, Cha Cha Real Smooth dan komedi romantis Am I OK?Madame Web adalah salah satu dari beberapa spin-off terkait Spider-Man yang dikembangkan oleh Sony untuk menelurkan waralaba filmnya sendiri seperti Venom, Morbius dan Kraven.Ini tidak terkait dengan Disney's Marvel Cinematic Universe, di mana Tom Holland memainkan Spider-Man yang populer. Dia terakhir muncul di Spider-Man: No Way Home, sebuah film besar yang telah meraup 1,74 miliar dolar Amerika secara global.