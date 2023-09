Film The Nun II Diprediksi Raih Cuan Hingga Rp500 Miliar

Sinopsis The Nun II





Jakarta: Film sekuel terbaru dari The Conjuring Warner Bross yakni The Nun II mampu mendapatkan animo tinggi dari penonton di seluruh dunia.Film genre horor yang sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia disebut menghasil 3,1 juta dolar AS atau sekitar Rp47,68 miliar dalam preview Box Office, hingga Kamis, 7 September 2023.Melansir dari Variety, The Nun II bahkan diperkirakan bakal meraup keuntungan mencapai 33 juta dolar AS atau setara dengan Rp507 miliar sedikit di bawah film pertamanya yang rilis tahun 2018 dengan mencetak angka tertinggi 53,8 juta dolar AS atau Rp827,5 miliar.The Nun 2 memiliki latar film pada 1956 yakni empat tahun setelah film pertama dengan memindahkan latar tempat dari Rumania ke Prancis.Berawal dari Suster Irene yang berhasil selamat dari teror Valak di Rumania, kemudian mendapatkan kabar bahwa pendeta bernama Maurice yang sekaligus temannya telah dirasuki oleh Valak. Sebab itulah, suster Irene memutuskan untuk pergi ke Prancis.Cerita terus berlanjut, hingga Suster Irene bertemu dengan Lorraine Warren dan Ed Warren yakni paranormal yang menyelidiki berbagai kasus supranatural di Eropa. Keduanya mengungkapkan bahwa Valak masih berkeliaran dan berusaha menguasai dunia menggunakan artefak kuno bernama The Devil’s Key yang terletak di bawah gereja tempat Maurice dibunuh.Sejak itu, suster Irene beserta Lorraine Warren dan Ed Warren berusaha menghentikan rencana jahat Valak. Valak yang meneror sebuah sekolah di Prancis akan berhadapan dengan Suster Irene.The Nun II masih melanjutkan kisah dari The Nun pertama. Menariknya seri kedua kali ini memiliki latar tempat yang berbeda yaitu berada di Prancis. Valak melakukan perlawanan pada 1969, hingga akhirnya terungkap sebab teman Suster Irene bernama Maurice adalah seorang iblis valak yang selama ini bersembunyi dalam tubuhnya. Berbagai teka-teki hingga alasan Valak menggunakan tubuh Maurice akan dijelaskan dengan lebih detil di film ini.