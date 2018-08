Bikin Kaget, Iklan Film The Nun Disingkirkan dari YouTube

Film horor The Nun, bagian dari seri The Conjuring produksi New Line Cinema, punya iklan film di YouTube yang ternyata tidak cocok bagi khalayak targetnya. Setelah banyak orang ikut protes karena dibuat kaget ketakutan, pihak YouTube menghapus iklan tersebut dari segala halaman konten.Iklan pendek ini diawali dengan gambar ikon volume suara bergaya MacOS yang levelnya diturunkan, kemudian secara tiba-tiba, sosok hantu Valak muncul dan berteriak dengan suara kencang.Seperti dilaporkan AceShowbiz, seorang pengguna Twitter @bbydvas membagikan peringatan atas iklan ini, yang kemudian menjadi viral dan direspons ratusan ribu pengguna. Sedikitnya 133 ribu pengguna mengicaukan ulang dan 147 ribu pengguna meninggalkan jejak "like". Ribuan pengguna menuliskan komentar balasan."Peringatan! Jika kalian melihat sebuah iklan di youtube dengan tanda volume (ikon volume) yang diturunkan dan tidak ada yang lain, itu adalah sebuah jumpscare untuk film terbaru Nun yang akan dirilis. Aku menyarankan kalian untuk mengalihkan pandangan dan atau menurunkan volume jika kalian punya anxiety (disorder) atau sekadar benci jumpscare. Tolong retweet untuk menyelamatkan nyawa," kicau @bbydvas pada Senin, 13 Agustus 2018.Sehari kemudian, pihak YouTube segera merespons. Mereka membalas kicauan tersebut, memberi pengumuman bahwa mereka telah menurunkan iklan tersebut karena melanggar aturan mengenai "konten mengejutkan"."Apresiasi kepada kalian yang telah membawa kasus ini kepada kami! Iklan ini melanggar kebijakan konten mengejutkan kami dan sudah tidak lagi ditayangkan sebagai iklan," kicau @TeamYouTube sembari menyertakan tautan ke halaman kebijakan YouTube.The Nun adalah film kelima dalam seri The Conjuring. Film horor supranatural ini disutradarai oleh Corin Hardy dengan naskah tulisan Gary Dauberman. James Wan, kreator semesta fiksi ini, menjadi produser bersama Peter Safran. The Nun akan dirilis di bioskop pada September 2018.(ELG)