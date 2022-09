Rachel Florencia Marah-Marah ke Livy Renata Sampai Menangis, Kenapa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua selebriti internet yang sedang populer, Rachel Florencia dan Livy Renata beradu akting di film Love in Game. Sesuai judulnya, film ini memang mengangkat latar cerita yang ditekuni Rachel dan Livy yaitu dunia E-Sports.Banyak pengalaman seru dirasakan Livy dan Rachel ketika syuting film garapan sutradara Rendy Herpy itu. Salah satunya ketika Rachel harus melakukan adegan marah-marah ke Livy.Adegan ini disebut Rachel cukup menantang karena dia dan Livy di kehidupan nyata lebih sering bercanda. Tak heran, proses pengambilan gambar justru kerap diwarnai canda tawa."Aku sudah temenan sama Livy lama banget, tapi di film ini ada adegan aku marah-marah sama Livy sampai nangis gitu, itu aneh banget karena biasanya kita bercanda-canda terus. Scene pas marah-marah itu aku keluarin emosi di depan Livy. Itu aku sudah marah sampai sakit kepala, sampai nangis, tapi dia ketawa terus. Jadi ngulang-ngulang," kata Rachel Florencia di Jakarta."Kayaknya bukan salah aku sih, karena kalian juga ketawa," timpal Livy.Selain Livy dan Rachel, film Love in Game juga dibintangi Prince Gabriel dan Julian Jacobs. Love in Game bercerita tentang Livy yang memerankan sebagai anak kampus penggila games. Sedangkan Prince adalah teman kampus Livy yang seringkali terlambat dan dihukum bersamaan."Meski Prince dikenal sosok cowok populer karena ketampanannya di kampus, namun Livy tetap saja tak tertarik. Di sini ingin menyampaikan bahwa cinta tumbuh bukan hanya dilihat dari fisik, melainkan bagaimana kenyamanan dan komunikasi yang baik terbangun dalam sebuah hubungan merupakan hal yang terpenting," kata Rendy Herpy, sang sutradara.Film Love in Game merupakan kolaborasi antara Trinity Optima Production dan MAXstream. Lantaran mengambil tema cerita yang dekat dengan anak-anak muda, film ini menyasar penonton generasi milenial dan Z."Sejak awal memulai project ini, saya bersama tim sangat antusias, selain karena industri E-Sport yang semakin melesat, di film ini kita memadukan antara gamers dan cinta, kita ingin film ini bisa dinikmati segala kalangan baik penyuka E-sport ataupun bukan, karena kisah film ini remaja banget dan emosionalnya seperti nonton drakor," kata Yonathan Nugroho, sebagai Managing Director Trinity Optima Production.Film Love in Game tayang perdana di MAXstream pada 21 September 2022. Tak hanya menghadirkan kisah cinta, namun visual yang menghibur juga dengan menampilkan virtual reality pada adegan Livy dan Prince bermain games.Selain Livy Renata, Gabriel Prince, Rachel Florencia dan Julian Jacobs, film ini juga dibintani oleh Arif Alfiansyah sebagai Pak Yono, supir Livy, Brenda Kwan sebagai Mama Livy, dan Daniel Topan sebagai Dosen yang berlogat India – Inggris."Karena film ini ada beberapa adegan in game, jadi butuh beberapa treatment khusus yang sedikit butuh effort aja dan makan waktu. Seperti Livy dan Prince saat bermain game sempat babak belur, digambarkan nyata babak belur di muka keduanya," tutup Rendy.