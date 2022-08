Sudah Tayang, Ini Sinopsis Film Horor Orphan: First Kill

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sinopsis film Orphan: First Kill

(SYN)

Jakarta: Film horor Orphan: First Kill sudah tayang di layanan Paramount+ mulai Jumat, 19 Agustus 2020 di Amerika Serikat. Sementara, film ini masuk dalam daftar segera hadir di bioskop nasional.Orphan: First Kill adalah prekuel dari film Orphan (2009) yang merupakan salah satu ikon film horor abad 21.Orphan: First Kill kembali dibintangi oleh Isabelle Ruhrman. Ia berusia 12 tahun saat memerankan anak yatim piatu psikopat pada Orphan (2009) dan kini berusia 25 tahun memerankan anak hilang yang ditemukan kembali dalam prekuel terbaru.Orphan: First Kill disutradarai oleh William Brent Bell yang membuat film horor The Boy (2016) dan Brahms: The Boy II (2020).Katie Mauerova (Julia Stiles) dan suaminya Richard (Rossif Sutherland) sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa putri mereka yang hilang Esther (Isabelle Fuhrman) telah ditemukan bertahun-tahun setelah menghilang tanpa jejak. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada yang melihat Esther, Katie dan Richard berasumsi bahwa beberapa perilaku anehnya dapat dikaitkan dengan trauma yang dia alami.Pasangan itu dapat memahami mengapa Esther terkadang menyerang, namun menyadarai bahwa anak mereka terkadang memiliki pengaruh seorang wanita dewasa. Sepertinya semua orang yang benar-benar mengenal Esther akan segera mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan anak-anak.