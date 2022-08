Jadwal Fans Screening One Piece: Red di Indonesia, Catat Tanggal dan Harga Tiketnya

Harga tiket fans screening One Piece: Red

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jadwal fans screening One Piece: Red

Sinopsis

(RUL)

Jakarta: Penayangan film One Piece: Red sangat dinantikan oleh para fans di Indonesia. Bagi para nakama yang tidak sabar ingin segera menonton, bisa mengikuti event fans screening pada 17 September 2022.CBI Picture selaku distributor telah merilis informasi terkait event fans screening One Piece: Red. Fans screening digelar di CGV Central Park Jakarta.Tiket fans screening ini sudah dapat dibeli melalui website atau aplikasi CGV Cinemas Indonesia. Tiket dibanderol Rp. 860 ribu.(Fan screening One Piece Red Twitter @CGV_ID)Harga tersebut termasuk merchandise. Yakni 1 T-shirt, dua Japan Import Card, dan 3 Hologram Can Badge.CGV membuka tiga jadwal penayangan pada tanggal 17 September, yaitu pukul 12:00, 14:30 dan 17:00.Penayangan reguler film One Piece ke-15 dijadwalkan tayang perdana di bioskop mulai 21 September 2022.Film One Piece: Red disutradarai franchise Code Geass Goro Taniguchi dan ditulis oleh penulis One Piece: Gold Tsutomu Kuroiwa.Cerita One Piece: Red berpusat di sebuah "Pulau Musik" bernama Elegia. Di pulau itu terdapat karakter bernama Uta yang merupakan diva terbesar di dunia.Uta akan mengadakan konser live perdana di pulau tersebut. Seluruh kru bajak laut Straw Hat, marinir, dan penggemar seluruh dunia pun akan berkumpul menikmati suara Uta.Dalam konser itu juga akan terungkap sebuah rahasia mengenai Uta. Yang mengejutkan adalah Uta ternyata putri dari Shanks. Sosok yang berdekatan dengan karakter utama One Piece, Monkey D Luffy.Dalam trailer film One Piece: Red, Luffy juga mengucapkan suatu hal yang berkaitan dengan perpisahan Uta dan Shanks."Jika dia (Shanks) tahu putrinya melakukan ini, Shanks tidak akan terus diam!" ujar Luffy.