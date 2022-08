Dalami Peran Difabel dalam Film Miracle In Cell No.7, Vino G Bastian Lakukan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vino G Sebastian maklum Miracle In Cell No.7 versi Indonesia bakal dibanding-bandingkan

Jakarta: Vino G Bastian menceritakan bagaimana dirinya mendalami peran sebagai orang berkebutuhan khusus dakam film Miracle In Cell No.7. Ia mengaku sempat konsultasi ke psikolog."Saya sudah bayangin sesuatu tapi ternyata balik lagi ke disabilitas itu sendiri. Karena ini intelektual disabilitas ya kita nggak boleh improvisasi yang terlalu luar biasa. Karena nanti akan menjadi beda pendekatannya," kata Vino dilansir dari Antara, Sabtu, 27 Agustus 2022.Pihak Falcon pun mendatangkan psikolog bagi dia demi mendalam peran di film Miracle In Cell No.7 itu. Namun, Vino G Bastian mengaku tak puas dan akhirnya datang ke sekolah anaknya untuk bertemu dengan psikolog dan psikiater di sana."Akhirnya saya ketemu lagi untuk mencari role modelnya di salah satu panti di Jakarta Barat," sambungnya.Vino juga mengaku bahwa bermain dalam film adaptasi ulang tak mudah. Pasalnya, penonton dipastikan akan membandingkan Miracle In Cell No.7 versi Korea Selatan dan Indonesia."Susahnya pasti jadi dibanding-bandingin sih. Yang original sudah pasti terbaik karena dia original. Film remake berhasil pun nggak akan bisa seperti itu karena kalau nggak ada originalnya. Jadi saya bilang film originalnya apapun itu, itu adalah yang terbaik. Karena itu sebagai batu loncatan untuk film remake-nya," ujar Vino.Namun, Vino berharap penonton tak hanya melihat film Miracle In Cell No.7 sebagai sebuah adaptasi tetapi juga dapat mengambil pesan penting di dalamnya."Tapi ini sebuah penghargaan kita bahwa ada sebuah karya yang besar di sana dan punya pesan yang luar biasa yang kita mau adaptasi di sini biar secara bahasa tidak ada gap. Jadi orang bisa melihat kebaikan di film ini lebih dekat," sambungnya.Miracle In Cell No.7 akan tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 8 September 2022. Film ini akan dibintangi oleh Vino G Bastian, Grace, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen, Denny Sumargo, Bryan Domani, Teuku Rifnu Wikana, dan Marsha Timothy.Pada cerita orisinilnya, Miracle In Cell No.7 versi Korea Selatan bercerita tentang pria difabel bernama Lee Yong-gu yang dipenjara karena dituduh membunuh. Dia berkawan baik dengan teman-teman satu sel yang membantu menyelundupkan putrinya ke penjara untuk bertemu dengan sang ayah.