Indro Warkop Menangis Usai Dipaksa Nonton Film Miracle In Cell No.7

Indro Warkop ikut membintangi film Miracle In Cell No.7 yang diadaptasi dari film Korea sberjudul sama. Indro awalnya bertekad tidak mau menonton film aslinya karena tidak mau pendalaman karakternya terganggu.Namun apa daya, Indro akhirnya menonton film Miracle In Cell No.7. Alhasil, Indro menangis setelah ikut larut dalam cerita menyedihkan film yang dirilis pada tahun 2013 itu."Sebelumnya belum nontom film aslinya. Biasa-biasa aja. Tadinya enggak mau nonton karena takut distract. Biar gimanapun juga ada perbedaan dalam adaptasi. Tapi kalian paksa. Jadinya saya menangis saat nonton film aslinya," kata Indro Warkop di Jakarta.Tak hanya Indro, film Miracle In Cell No.7 juga meninggalkan kesan mendalam bagi Mawar de Jongh. Karena itu, Mawar tak pikir panjang ketika ditawari membintangi film adaptasinya ke versi Indonesia."Aku nonton film aslinya dari SMP. Jadi ketika ditawari aku ikut gabung versi Indonesia-nya, senang banget. Apalagi ini salah satu karakter favorit aku di versi Koreanya. Jadi tantangan juga," kata Mawar.Film Miracle In Cell No.7 belum lama ini merilis original soundtrack berupa lagu "Andai Kau Datang Kembali" yang dinyanyikan Andmesh Kamaleng. Kini mereka meluncurkan soundtrack terbaru berupa lagu berjudul "Balon Udara" yang diciptakan Ade Omar.Lagu "Balon Udara" dinyanyikan oleh seluruh pemeran utama film Miracle In Cell No.7 seperti Vino G Bastian, Graciella Abigail, IndronWarkop, Tora Sudiro, Bryan Domani, Mawar De Jongh, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna."Senang sih bisa nyanyi bareng teman-temaan membawakan lagu Balon Udara. Lagunya juga fun banget, jadi asyik lah, walaupun awalnya sempat ragu," kata Vino G Bastian.Miracle In Cell No.7 disutradarai Hanung Bramantyo. Film Miracle In Cell No.7 versi Indonesia bakal tayang pada 8 September 2022.