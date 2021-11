Bahagianya Febby Rastanty Main Film Bareng Dikta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Febby Rastanty merasa bahagia bisa beradu akting dengan Pradikta Wicaksono dalam film Love of Fate . Proses syuting dirasakan Febby begitu berkesan karena Dikta dan sutradara Eddy Prasetia mau membimbingnya."Kesulitan tidak ada. Beruntung di sini aku main dengan orang-orang yang baik dan kooperatif. Senang juga bisa main dengan Dikta. Saya inikan orangnya kalau merasa kurang, selalu ingin memperbaiki. Beruntung, Mas Eddy dan tim yang lain mendukung semua," kata Febby Rastanty.Hal serupa dirasakan Dikta. Love of Fate merupakan film kelima pria yang dikenal sebagai vokalis Yovie & Nuno ini. Meski selalu bermain film romansa, Dikta tetap merasa Love of Fate punya perbedaan tersendiri."Memang aku main film genrenya romance. Cuma kan setiap film punya cerita sendiri. Nah, kalau ini aku suka karena ceritanya sederhana, tapi banyak yang bisa saya sampaikan. Di film ini, kita seperti tidak sedang syuting, semua dilakukan natural. Di lokasi syuting kita seru banget, apalagi Febby suka ngelawak di lokasi syuting," kata Dikta.Film Love of Fate menghadirkan kisah cinta segitiga antara Nisa (Febby Rastanty), Adhit (Aksara Dena), dan Arjuna (Dikta). Berawal dari Nisa yang ingin mengunjungi kekasihnya bernama Adhit hingga nekat melakukan perjalanan jauh.Selama perjalanan Nisa ditemani oleh Arjuna, pria yang baru saja ia kenal. Menghabiskan waktu bersama di perjalanan membuat benih-benih cinta tumbuh di antara Nisa dan Arjuna.Pertemuan dengan Arjuna ternyata telah menimbulkan dilema di dalam diri Nisa. Dia harus dihadapkan dengan kenyataan untuk memilih antara sang kekasih atau Arjuna."Aku tertarik menggarap film ini karena ceritanya. Kalau biasanyan hubungan cinta putus karena cowok ada simpanan atau orang ketiga. Kalau di sini beda, ternyata kan hubungan cinta bisa putus karena komitmen, lebih memilih pekerjaan," kata Eddy Prasetia selaku sutradara.Selain Dikta dan Febby Rastanti, film Love of Fate diperankan oleh Kukuh Riyadi, Aksarana Dena, Agus Kencrot dan lainnya. Film Love of Fate sudah tayang di layanan streaming KlikFilm pada 19 November 2021