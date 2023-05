Sudah Tayang di Bioskop, Simak Sinopsis Fast X

Sinopsis Fast X





Pemeran Fast X

Saga film Fast & Furious memasuki film ke-10 yang berjudul Fast X. Film yang disutradarai Louis Leterrier ini sudah tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu, 17 Mei 2023.Dilansir dari Rotten Tomatoes pada Jumat, 19 Mei 2023, Fast X mendapat respons positif dari para penonton. Film ini mendapat skor sebesar 84% dari total 500 orang lebih yang sudah memberikan rating. Angka ini setidaknya menunjukkan kalau Louis Leterrier berhasil menyajikan tontonan yang menarik, terlebih buat para penggemar Fast & Furious.Cerita film ini kembali dibuka dengan memperlihatkan keluarga kecil Dom, Letty, serta sang anak, Brian Marcos. Mereka masih sering berkumpul bersama anggota 'keluarga' lainnya, seperti Roman, Tej, Han, dan Ramsey.Mereka pun kembali mendapat misi rahasia dari The Agency. Namun, Dom dan Letty memilih beristirahat dengan alasan ingin mengurus anak. Akhirnya, Roman, Tej, Han, dan Ramsey pun terjun untuk menjalankan misi.Di saat Roman dan yang lainnya menjalankan misi, Dom dan Letty bertemu dengan Little Nobody, sang penerus Mr. Nobody di The Agency. Dari pertemuan dan perbincangan mereka, diketahui bahwa The Agency sama sekali tak memberikan misi buat Dom, dkk. Dom dan Letty pun bergegas menyusul Roman dan yang lainnya yang diduga dijebak oleh sosok misterius.Di sisi lain, Roman dan yang lainnya menemukan sebuah bom aktif di dalam mobil target yang sedang mereka kejar. Bom itu disebut sanggup meledakkan sebuah kota dan mengancam amat banyak nyawa.Dom dan Letty akhirnya bergabung, mereka membawa bom itu ke sebuah sungai dan bom itu meledak di sana. Ledakan besar itu pun menjadi berita besar.Kemudian, muncul lah sosok musuh utama yang nyentrik di Fast X, Dante Reyes, yang diperankan Jason Momoa. Dante berambisi membalaskan dendam kematian ayahnya, Hernan Reyes, yang mati di film Fast Five (2011) akibat ulah Dom, dkk.Dante menyadari kalau untuk menghancurkan Dom adalah bukan dengan membunuhnya, melainkan dengan merenggut orang-orang yang dekat dengan Dom. Dante pun melancarkan aksi-aksi liar yang sudah ia persiapkan untuk menghancurkan Dom dan keluarganya. Pertarungan yang sengit pun dimulai.Fast X masih banyak diisi oleh wajah-wajah lama, seperti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, dan juga Sung Kang. Jason Statham yang menjadi musuh di Furious 7 juga John Cena yang menjadi musuh di F9 pun kembali muncul.Sementara itu, selain Jason Momoa, deretan pemeran baru yang turut menambah keseruan Fast X ialah Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior, dan Rita Moreno.