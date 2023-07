Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Cetak Rekor di Box Office

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One raih pendapatan yang luar biasa dalam pratinjau box office. Bahkan film ini memecahkan rekor dari seri sebelumnya.Melansir dari Deadline, Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One meraih pendapatan sebesar $7 juta atau Rp104 miliar dalam pratinjau box office. Angka tersebut pecahkan rekor seri sebelumnya, yakni Mission: Impossible — Fallout dengan pendapatan sebesar $6 juta atau setara dengan Rp89 miliar.Setiap tahunnya, seri dari Mission: Impossible mencetak hasil waralaba yang baik. Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One diharapkan bisa membalikkan musim panas di box office yang merosot.Menurut Tom Cruise sebagai pemeran utama, film Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One sangat menantang untuk diproduksi. Ia menganggap film tersebut sangat istimewa."Itu adalah film yang sangat menantang untuk diproduksi," kata Tom Cruise, dikutip dari Deadline.Film yang disutradai oleh Christopher McQuarrie pernah mengalami kemunduran karena pandemi Covid-19. Saat produksi sedang berlangsung, syuting pernah ditunda sebanyak lima kali karena pandemi.Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One menceritakan tentang misi baru yang sulit untuk dikerjakan dan kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Berbagai aksi menegangkan akan ditampilkan dalam film ini.Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One tayang di bioskop tanah air mulai 8 Juli 2023.