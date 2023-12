15 Film Timothee Chalamet, Terbaru Ada Wonka

baca juga: Urutan Film Home Alone yang Tepat Berdasarkan Tahun Rilis



Berikut merupakan film yang pernah dibintangi oleh Timothee Chalamet:

1. Call Me by Your Name (2017)



2. Lady Bird (2017)

3. Hostiles

4. Beautiful Boy (2018)

5. A Rainy Day in New York (2019)

6. Little Women (2019)

7. The King (2019)

8. The French Dispatch (2021)

9. Dune (2021)

10. Don’t Look Up (2021)

11. Bones and All (2022)

12. Entergalactic (2022)

13. Dune: Part Two

14. Wonka (2023)

15. A Complete Unknown (2024)

Daftar film yang dibintangi oleh aktor Timothee Chalamet menarik perhatian publik, karena beberapa filmnya berhasil mengantongi berbagai pendapat positif dari kritikus. Selain itu, Timothee juga menyabet banyak penghargaan lewat perannya yang matang dalam membintangi suatu karakter. Timothee Chalamet meraih penghargaan menjadi aktor terobosan Gotham Independent Film Award, Pemeran Utama Pria Terbaik Independent Spirit Award, dan Nominasi Aktor Terbaik di Academy Award, Golden Globe Award, SAG Award, BAFTA Award, sampai Critics Choice Movie Award.Awal kepopuleran terjadi ketika dia membintangi film Call Me by Your Name, film yang disutradarai Luca Guadagnino. Setelah film tersebut, Timothee melanjutkan perjalanan karirnya dengan membintangi banyak film.Film ini berhasil mempopulerkan nama Timothee Chalamet kepada publik, dia berperan sangat baik menjadi Elio sebagai pemeran utama. Mengisahkan tentang perjalanan Elio yang jatuh cinta pada Oliver (Armie Hammer), mahasiswa ayahnya yang tengah menginap di villa keluarga mereka.Elio sempat bimbang apakah benar-benar sedang jatuh cinta atau hanya sekedar kagum, namun kenyataanya dia cemburu ketika banyak perempuan menggoda Oliver.Film Timothee Chalamet yang satu ini bercerita tentang kehidupan Christine (Saoirse Ronan), siswi SMA yang tidak sengaja bertemu seorang musisi bernama Kyle Scheible (Timothee Chalamet).Hubungan mereka menjadi dekat, namun hubungan Christine dengan ibunya dan sahabatnya justru merenggang. Dia kemudian berniat untuk mendaftarkan diri ke universitas di luar kota tanpa izin dari ibunya.Menampilkan aktor bernama Timothee Chalamet, dengan kisah berlatar tahun 1892 dan mengikuti perjalanan seorang perwira tentara AS. Josseph Blocker, harus mengawal kepala suku Cheyenne Yellow Hawk, dan keluarganya kembali ke tanah leluhur mereka di Montana.Meskipun awalnya musuh lama, perjalanan ini membawa mereka ke pengertian mendalam tentang pertobatan. Film ini bukan hanya film koboi biasa, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hati dan jiwa manusia. Dengan Timothee sebagai salah satu anggota pemerannya, Histiles menjadi salah satu sorotan dalam filmografi aktor berbakat.Film ini mengangkat kisah Nic Sheff, yang diperankan oleh Timothee Chalamet. Dia seorang pemuda berprestasi yang memiliki berbagai bakat. Dia juga mudah bergaul dengan banyak orang.Namun, Nic mulai kecanduan narkoba sehingga hidupnya hancur. David, ayah Nic (Steve Carell) kemudian berupaya untuk menyembuhkan Nic dari kecanduannya.Film yang diperankan Timothee satu ini disutradarai oleh Woody Allen. Menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih Gatsby Welles (Timothee Chalamet) dan Asleight Enright (Elle Fanning).Hubungan mereka sejak awal berjalan dengan baik, sampai pada suatu ketika Asleight ingin mengejar mimpinya dan Gatsby yang tidak sengaja bertemu dengan Chan Tyrell (Selena Gomez), adik dari mantan kekasihnya.Film ini berangkat dari novel berjudul sama karya Louisa May Alcott, mengangkat kisah empat perempuan kakak beradik yang berupaya mengejar mimpinya masing-masing.Salah satu dari keempat itu adalah Jo March (Saoirse Ronan), anak tengah yang ingin menjadi penulis dan pergi ke New York meski harus meninggalkan kekasihnya, Laurie (Timothee Chalamet). Kepergian Jo March kemudian membuat Laurie akhirnya menikah dengan adik Jo, yakni Amy March.Film tentang pewaris takhta Kerajaan yang tidak mau meneruskan kekuasaan ayahnya. Timothee yang berperan sebagai Hal, lebih memilih untuk hidup berbaur dengan masyarakat.Namun suatu hari, ayahnya meninggal sehingga dia harus meneruskan tahta sebagai Raja Henry V. Hal kemudian harus banyak belajar untuk memegang kekuasaan sampai menyelesaikan perang yang ditinggalkan ayahnya.Film Timothee kali ini mengisahkan tentang kehidupan jurnalis di majalah The French Dispatch. Mereka berjuang untuk menulis apa yang ingin mereka tulis untuk publik meski tak mudah menjelaskannya. Film ini mengambil latar kota fiksi bernama Ennuisur-Blasé pada era 1950-an.Paul Atreides, yang diperankan oleh Timothee Chalamet, merupakan keluarga terpandang di Planet Caladan yang ditempa untuk berperang menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.Serangan dari Freman, suku asli Arrakis, sebuah planet gurun kaya rempah yang baru saja dikuasai keluarganya untuk diproses menjadi sumber daya penting.Merupakan sebuah film yang dimainkan oleh Timothee Chalamet tahun 2021. Menyanyikan kisah dua ahli astronomi yang berusaha memperingatkan dunia tentang komet yang akan mengakhiri peradaban manusia.Film ini berhasil menyampaikan pesan penting tentang perubahan iklim. Banyak menuai pujian karena penampilan para pemain dan skor musik yang memukau. Bahkan sejak dirilis, film ini mendapatkan dukungan positif dari kalangan ilmuwan iklim yang melihatnya sebagai alat penting untuk mengangkat kesadaran akan perubahan iklim.Film Timothee ini mengangkat kisah cinta antara dua remaja pinggiran kota yang terasingkan dari masyarakat, yaitu Lee (Timothee) dan Maren (Taylor Russell).Mereka memutuskan untuk mengembara ribuan mil bersama. Namun berbagai masalah datang dan memberi tantangan pada hidup mereka, termasuk soal masa lalu masing-masing.Ini merupakan filmografi Timothee Chalamet. Film ini adalah bagian dari proyek televisi khusus animasi yang diciptakan oleh Kid Cudi sebagai pendamping visual untuk albumnya yang berjudul sama. Chalamet memerankan karakter Jimmy.Menceritakan tentang Jabari, seorang seniman yang mencoba meraih kesuksesan dan pertemuan tidak terencana dengan tetangganya, Meadow. Film ini menerima pujian kritis atas animasinya yang memukau, gaya visual yang kreatif, musik yang memikat, dan cerita yang menyentuh hati.Ini adalah sekuel dari film Dune 2021, dengan Timothee Chalamet kembali membintangi peran utama. Sutradara Denis Villeneuve, mengisahkan perjalanan Paul Atreides di planet gurun Arrakis. Bersama dengan sejumlah pemeran kelas atas, film ini menawarkan pengalaman epic dalam filmografi Timothee.Dune: Part two melanjutkan perjalanan karakter Paul dengan lebih banyak aksi dan konflik politik. Film ini menambahkan sentuhan mendalam untuk petualangan yang luar biasa di planet Arrakis yang penuh misteri.Film Wonka akan membawa kisah awal dari karakter ikonik Willy Wonka, seorang ahli cokelat yang eksentrik. Sutradara Paul King, menyajikan sekuel dari Willy Wonka and the Chocolate Factory 1971 atau Charlie and the Chocolate Factory tahun 2005.Timothee berperan sebagai karakter Wonka, seorang pemuda yang menjual coklat di toko permen kecil hingga menjadi seorang jenius eksentrik yang dikenal seluruh dunia. Menggambarkan perjalanan unik karakter dari masa muda hingga menjadi sosok yang penuh misteri.Dengan musik asli karya Neil Hannon dan skor orisinal oleh Joby Talbot, film ini akan menyuguhkan pengalaman sinematik yang menggugah dan penuh daya tarik. Film ini dapat disaksikan pada 13 Desember 2023 mendatang di seluruh bioskop di Indonesia.Timothee Chalamet berperan sebagai Bob Dylan, dalam sebuah biografi yang disutradarai oleh James Mangold. Proyek ini menjanjikan penyajian istimewa karena menggabungkan bakat besar di depan dan di belakang layar dengan kisah hidup salah satu figure musik paling berpengaruh sepanjang masa.Film A Complete Unknown menjadi penghormatan kepada salah satu ikon musik terbesar dalam sejarah, sementara bagi Timothee film ini menjadi momen penting dalam filmografinya yang semakin cemerlang.Itulah beberapa judul film yang dibintangi Timothee Chalamet yang berhasil menyita perhatian publik, selamat menonton!