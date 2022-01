Selembar Halaman Komik Spider-Man Terjual Rp48 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Satu halaman komik Spider-Man yang diterbitkan pada tahun 1984 terjual dengan rekor seharga 3,36 juta dolar AS atau sekitar Rp48 miliar dalam sebuah acara lelang di Texas, Amerika Serikat, pada Kamis (13/1).Halaman 25 dari komik Secret Wars No. 8 Marvel Comics itu digambar oleh Mike Zeck. Halaman tersebut menunjukkan penampilan pertama Spider-Man dalam kostum hitam. Setelan symbiote pada akhirnya akan mengarah pada munculnya karakter Venom.Menurut laporan Associated Press, penawaran lelang dimulai dengan harga 330.000 dolar AS (Rp4,7 miliar), kemudian melonjak melampaui 3 juta dolar AS.Rekor untuk halaman komik AS sebelumnya dipegang oleh The Incredible Hulk edisi 1974 seharga 657.250 dolar AS (Rp9,4 miliar). Halaman komik itu menggambarkan penampilan pertama Wolverine."Kolektor membeli nostalgia mereka, jadi alih-alih membeli, Anda tahu, karya seni kontemporer, inilah dia. Mereka lebih suka memiliki (halaman ini) karena berbicara kepada mereka lebih dari sekadar karya seni kontemporer," kata wakil presiden Heritage Auctions, Joe Maddalena,dikutip dari Sky News.Masih pada hari yang sama, salah satu dari sedikit salinan yang masih ada dari debut Superman, Action Comics No. 1, juga berhasil terjual seharga 3,18 juta dolar AS (Rp45,5 miliar). Harga tersebut menjadikan Action Comics No. 1 termasuk di antara komik-komik paling mahal yang pernah dilelang.Menurut The Hollywood Reporter, selain komik debut Superman itu, ada pula komik edisi penampilan pertama Spider-Man Amazing Fantasy No. 15 yang terjual seharga 3,6 juta dolar AS (Rp51,5 miliar) pada September 2021.Dua salinan Action Comics oleh CGC, layanan yang mengotentikasi kondisi komik, dengan nomor kondisi 8.5 telah dijual seharga 3,25 juta dolar AS (Rp46,5 miliar) pada April 2021 dan nomor 9.0 seharga 3,2 juta dolar AS (Rp45,8 miliar) pada Agustus 2014.