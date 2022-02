Sutradara Jane Campion Cetak Sejarah di Nominasi Oscar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jane Campion mencetak sejarah sebagai sutradara perempuan yang mendominasi nominasi di ajang Academy Awards ke-94 dengan 12 nominasi serta menjadi perempuan pertama yang mendapat nominasi dua kali untuk sutradara terbaik.Film besutannya The Power of the Dog memperoleh sejumlah nominasi termasuk kategori sutradara terbaik, film terbaik, skenario adaptasi, hingga para aktornya salah satunya yakni Benedict Cumberbatch."Saya merasa seperti saya telah membawa beban emosi bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Saya memang menangis sedikit dan berkata, 'Ya Tuhan, itu luar biasa,'" katanya kepada The Hollywood Reporter, dikutip pada Rabu.Disinggung mengenai dirinya yang menjadi perempuan pertama yang mendapat dua nominasi Oscar, Campion memuji tekad para perempuan di balik layar Hollywood yang berani menyuarakan pelecehan dan ketidaksetaraan.Ia merasa senang dan mengapresiasi atas kerja para rekan dan aktor yang menggarap The Power of the Dog.Sebelum film ini, Campion pernah mendapatkan nominasi untuk film The Piano (1993), yang membuatnya mendapatkan kemenangan kategori skenario orisinal.Ia menambahkan bahwa gerakan menuju kesetaraan gender dalam industri film menjadi alasan mengapa hari ini dirinya memboyong 12 nominasi."Saya pikir ada pemikiran ulang yang sangat besar dan tekad yang sangat aktif oleh laki-laki dan perempuan untuk melihat perubahan itu," katanya soal industri Hollywood.Selain Campion, debut penyutradaraan Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, juga mendapatkan nominasi untuk skenario adaptasi, aktris terbaik, dan aktris pendukung terbaik. Film CODA karya Sian Heder juga meraih nominasi film terbaik, skenario adaptasi, dan aktor pendukung terbaik.Tahun ini juga menandai nominasi skenario adaptasi terbanyak yang didapatkan film karya sutradara perempuan sejak 1991, yakni Campion, Gyllenhaal dan Heder.Pada tahun lalu, Oscar menampilkan banyak perempuan yang mendapatkan nominasi, termasuk Chloe Zhao untuk Nomadland dan Emerald Fennell untuk Promising Young Woman. Zhao juga menjadi sutradara perempuan kedua dalam sejarah Academy yang memenangkan hadiah bergengsi.Tercatat hanya tujuh perempuan dalam sejarah Oscar yang pernah dinominasikan untuk sutradara terbaik. Sutradara Lina Wertmüller menjadi perempuan yang paling awal dinominasikan pada 1977 untuk Seven Beauties.Berbicara mengenai film-film lain dalam nominasi Oscar tahun ini, Campion mengaku dirinya merupakan penggemar berat Lady Gaga. Ia juga menyukai film Spencer dan turut mengapresiasi Kristen Stewart yang memperoleh nominasi."Salah satu aktris yang saya rindukan adalah Lady Gaga di House of Gucci. Saya pikir dia luar biasa," tutur Campion.