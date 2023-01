Arbani Yasiz Baru Tahu Sakitnya Jadi Pengisi Suara Film Animasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Arbani Yasiz mendapat pengalaman berbeda ketika mengisi suara film animasi Kiko In the Deep Sea. Arbani baru tahu betapa sulit dan sakitnya menjadi seorang dubber.Ini merupakan pertama kalinya Arbani menjadi dubber. Lantaran baru pertama kali, Arbani langsung batuk-batuk karena belum terbiasa."Jujur iya (sakit). Selesai dubbing batuk-batuk dan kering banget jadi selalu bawa air minum dan seseret itu. Makanya salut banget dengan dubber-dubber animasi," kata Arbani Yasiz di Jakarta.Bagi Arbani, menjadi pengisi suara merupakan impiannya sejak dulu. Terlebih lagi ketika merasa serunya proses produksi film animasi."Dikasih kepercayaan dubbing senang banget karena dulu tuh kita masih anak kecil nonton kartun, ngerasain susah juga jadi dubber dan banyak belajar juga di sini. Pas kemarin nonton tayangan pas lagi dubbing seru banget," ucapnya.Film Kiko In the Deep Sea masih menceritakan kehidupan bawah laut di mana Kiko dan teman-temannya tinggal. Dalam film ini, Kiko dan teman-temannya pergi dalam misi penyelamatan yang seru dan menghibur para penonton khususnya anak-anak Indonesia.Film ini menghadirkan pengisi suara yakni, Anastasia Amalia, Ika Saraswati, Yani Pahlusi, Clara Dewanto, Sani Oktania, Fery Irawan, Sidik Permana.FIlm Kiko In the Deep Sea juga melibatkan pengisi suara seperti Arbani Yasiz, Felicya Angelista dan Robby Purba. Sementara soundtrack film Kiko In the Deep Sea diciptakan oleh Liliana Tanaja Tanoesoedibjo yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik Romaria.Film Kiko In the Deep Sea tayang di bioskop Indonesia mulai 23 Februari 2023.