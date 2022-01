Film Baru Omar Daniel dan Angela Gilsha Segera Tayang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memasuki tahun 2022, layanan streaming KlikFilm menghadirkan film baru ke dalam katalog mereka. Setidaknya ada 20 film internasional yang akan hadir selama Januari 2022.Selain film luar negeri, tiga film Indonesia terbaru juga akan dihadirkan. Di antaranya, film Cek Ombak yang dibintangi Bryan Domani dan Hanggini, film Enam Batang yang menghadirkan Omar Daniel, Angela Gilsha dan Ersya Aurelia sebagai pemeran utama. Lalu ada film Ada Mertua di Rumahku yang diperankan oleh Rano Karno, Roger Danuarta dan Cut Meyriska."Tahun baru, semangat baru, dan kami akan terus memberikan yang terbaik untuk member KlikFilm. Kami akan terus memperbanyak katalog film-film festival dan film-film bagus lainnya," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Sementara dari luar negeri dihadirkan film The Book of Fish yang mendominasi penghargaan Korean Association of Film Critics Awards 2021. Film ini diangkat berdasarkan Kisah Nyata Jung Yak Jeon dan Jang Chang Dae.Film bertema sejarah ini berlatar era Joseon pada tahun 1801 yang berkisah tentang Jung Yak Jeon (Sol Kyung Gu), seorang cendikiawan yang diasingkan ke Pulau Heuksando selama Penganiayaan Katolik tahun 1801 di masa pemerintahan Raja Sunjo dari Joseon. Di sana, dia menulis ensiklopedia pishine berjudul Jasaneobo.The Book of Fish disutradarai Lee Joon Ik yang dikenal telah memproduksi berbagai film populer, seperti Hope, The Throne, Anarchist from Colony, dan Sunset in My Hometown.Ada juga film Iran berjudul A Hero. Film ini disutradarai Asghar Farhadi dan dibintangi oleh Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh dan Alireza Jahandideh. Film ini pernah tayang sebelumnya di Festival Film Cannes 2021 dan memenangkan Grand Prix.Selain A Hero dan The Book of Fish, ada film Mass, Random Act Of Violence, Luzzu, Seance, Are You Lonesome Tonight, Language Lessons dan masih banyak lagi.