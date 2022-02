Rekor-Rekor Dipecahkan Dalam Nominasi Oscars 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Nominasi untuk Piala Oscar telah diumumkan pada tanggal 8 Februari 2022, pukul 20.18 WIB. Malam puncak dari ajang penghargaan tertinggi industri film yang rencananya diadakan pada tanggal 27 Maret 2022 ini memiliki banyak kejutan dan memecahkan beberapa rekor.Kristen Stewart dan Andrew Garfield yang sebelumnya gagal mendapat nominasi pada penghargaan BAFTA 2022, berhasil lolos masuk ke nominasi Oscar pemeran utama terbaik untuk film Spencer dan tick, tick... BOOM! Sementara itu, mengikuti trend film-film Asia seperti Minari dan Parasite, film Drive My Car oleh sutradara Ryusuke Hamaguchi mendapatkan nominasi film terbaik.Terdapat juga kekecewaan untuk film Dune yang mendapat 10 nominasi, di bawah The Power of The Dog yang meminpin dengan 12 nominasi. Bayak nominasi Dune yang berada di kategori teknikal, namun sutradara Denis Villeneuve sendiri gagal lolos ke nominasi sutradara terbaik.Dari pengumuman tersebut, beberapa rekor telah terpecahkan seperti yang dilansir dari Variety, sutradara The Power of the Dog, Jane Campion menjadi wanita kedua yang menyabet nominasi sutradara terbaik. Pada tahun lalu, Chloe Zhao menjadi sutradara wanita Asia pertama yang memenangkan piala Oscars.Entertainment Weekly menyebutkan, dengan nominasinya pada film West Side Story, sutradara senior Steven Spielberg menjadi sutradara pertama yang mengikuti ajang Oscars selama 6 dekade, dimulai dari filmnya berjudul Close Encounters of the Third Kind pada tahun 1978.(Yahya Nadim Oday)