12 Dokumenter Indonesia Ikut dalam Docs by the Sea 2020

Forum dokumenter internasional Docs by the Sea tahun ini digelar secara daring pada 13-28 Agustus 2020. Sejumlah film dokumenter terbaik Asia Tenggara dibawa untuk pasar internasional.Terdapat 29 dokumenter dari delapan negara Asia Tenggara. Proyek terpilih ini berpartisipasi dalam Storytelling Lab dan Editing Lab pada 13-24 Agustus 2020. Dilanjutkan Pitching Forum pada 26-28 Agustus. 12 proyek di antaranya berasal dari Indonesia.Adanya pandemi Covid-19 membuat gelaran Docs by the Sea tahun keempat digelar secara daring. Tidak seperti tahun lalu ketika digelar di Bali.Meski digelar secara daring, peserta terpilih dapat menerima kesempatan pitching dan one-on-one sessions dengan calon donatur, broadcaster, distributor, festival film, agen penjualan, dan pelaku industri lain untuk menarik jalur pendanaan dan distribusi."Dengan maraknya bahaya era Covid-19 ini, seluruh dunia menyadari betapa pentingnya sebuah cerita yang bagus dan kuat. Kita menjaga diri kita untuk terus terhubung satu sama lain, dengan dunia yang kita tinggali, melalui kisah-kisah yang saling kita bagi," terang Amelia Hapsari, Program Director In-Docs dalam keterangan resmi kepada Medcom.id.Docs by the Sea didirikan oleh lembaga nirlaba In-Docs bersama Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf). Tahun ini, In-Docs didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)."Docs by the Sea telah memperluas jangkauan pembuat film Asia Tenggara untuk mengangkat cerita lokal dan juga membawa mereka ke panggung internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bangga dapat mendukung para pembua film Asia Tenggara untuk mengasah talenta pada program ini," kata Wishnutama Kusubandio, Menteri Parekraf.Selain didistribusikan ke pasar internasional, peserta Docs by the Sea berkesempatan terpilih dalam forum internasional lain bekerja sama dengan Docs by the Sea seperti IDFA Forum dan DOK Leipzig Co-Production Market. Untuk tahun ini, DOK Leipzig Co-Production Market memberikan hadiah untuk satu pembuat film dalam program DOK Co-Pro Market, market film di Jerman yang tahun ini juga digelar secara daring.Berikut 12 proyek dokumenter terpilih dari Indonesia:Andrea Suwito (produser, sutradara), Finbar Somers (produser penata kamera)Wahyu Al-Mardhani (sutradara, editor), Chris Cochrane-Friedrich (sutradara), Sam Hewison (produser)Adlino Dananjaya (sutradara), Damar Ardi (produser), Bunga Ineza (co-produser), Anindhita Bunga Ayodhya (co-produser)Dwi Sujanti Nugraheni (sutradara), Amerta Kusuma (produser)Marjito Iskandar Tri Gunawan (sutradara), Ali Minanto (produser)Dennis Angga Hermawan (sutradara), Amerta Kusuma (produser)Yulia Evina Bhara (produser), Yosep Anggi Noen (sutradara)Patar Simatupang (sutradara, produser), Endro Aji Purnomo (penata kamera), Iwan Bax (editor)Yogi Fuad (editor), David Darmadi (penata kamera), Patar Simatupang (sutradara)Ika Wulandari (sutradara), Greng Arya (editor), Tonny Trimarsanto (produser)Rendy Rizal (produser), Yonri Revolt (sutradara)Gita Fara (produser), Arfan Sabran (sutradara), Alin Jusria (editor)(ASA)