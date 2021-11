Para Pemain Harry Potter Reunian, Buat 'Return to Hogwarts'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tom Felton mengunggah trailer Return To Hogwarts. Twitter @TomFelton.

(MBM)

Jakarta: Para pemain dari seri Harry Potter akan dipertemukan kembali setelah 20 tahun sejak film pertama, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, dirilis. Mereka akan reuni untuk membuat acara televisi spesial bertajuk "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts".Dilansir The Guardian, Rabu, 17 November 2021, para pemain utama seperti aktor Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley) akan tampil pada acara televisi itu. Selain pemain utama, aktor Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Tom Felton (Draco Malfoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black), dan pemeran lain dari seri Harry Potter juga akan bergabung."Ini merupakan perjalanan yang luar biasa sejak debut film Harry Potter and the Sorcerer's Stone, dan menyaksikan bagaimana film itu berevolusi menjadi alam semesta yang saling berhubungan yang luar biasa ini, setidaknya sangat ajaib," kata Presiden WarnerBros Global Kids, Young Adults, and Classics, Tom Ascheim, dikutip dari The Hollywood Reporter, Rabu, 17 November 2021.Baca: Netizen Cari Sosok Tobey Maguire dan Andrew Garfield di Trailer Spider-Man No Way Home Tom Felton yang berperan sebagai Draco Malfoy lewat Twitter-nya, @TomFelton, mengingatkan publik soal tanggal reuni ini. Dia meminta para penggemar untuk mencatat tanggal rilis acara televisi."Seperti inikah suasana pulang sekolah? Tandai kalender Anda untuk Tahun Baru #ReturnToHogwarts, streaming di HBO Max," tulis @TomFelton dikutip dari Twitter.Acara tersebut akan menceritakan kisah pembuatan film pertama Harry Potter and the Sorcerer's Stone, melalui wawancara mendalam dengan para pemeran. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts dipastikan tayang perdana di HBO Max pada Tahun Baru 1 Januari 2022. Para penggemar juga bisa menonton film ini di TBS dan di Cartoon Network Warnermedia.