Film The Last Song Kembali Laris setelah Kabar Pernikahan Miley Cyrus dan Liam Hemsworth

Miley and Liam’s wedding had everyone feeling sentimental this week. After news broke Wednesday, we saw a 2000% spike in streams of The Last Song. We love a happy ending. Congrats @mileycyrus and @liamhemsworth! pic.twitter.com/4YjtCdIRPN — Amazon Prime Video (@PrimeVideo) December 28, 2018

Situs Prime Amazon Video melaporkan jumlah pemutaran film The Last Song meningkat hingga 2.000 persen setelah kabar pernikahan Miley Cyrus dan Liam Hemsworth tersiar. Film box office itu memang menjadi awal pertemuan keduanya sejak delapan tahun silam."Pernikahan Miley dan Liam membuat semua orang sentimental dalam minggu ini. Setelah kabar (pernikahan) beredar, kami melihat lonjakan 2.000% dalam pemutaran The Last Song. Kami menyukai akhir yang bahagia. Selamat @mileycyrus dan @liamhemsworth!" tulis akun Twitter @PrimeVideo, Jumat, 28 Desember 2018.The Last Song adalah judul novel remaja romantis karya Nicholas Spark. Kisah ini diangkat ke film dan tayang pada 31 Maret 2010. Spark tetap membantu dalam penulisan naskah bersama Jeff Van Wie dengan arahan sutradara Julie Anne Robinson yang memulai debut penyutradaraanLewat film ini, Miley Cyrus dan Liam Hemsworth dipertemukan. Berkisah tentang Ronnie Miller (Miley Cyrus) yang mulai memberontak sejak kedua orangtuanya bercerai. Ronnie berkesempatan menghabiskan waktu bersama ayah Steve Miller (Greg Kinnear) dan adik laki-lakinya Jonah (Bobby Coleman) di pantai selatan Amerika.Jiwa pemberontak Ronnie begitu tampak, hingga dia bertemu dengan Will Blakelee (Liam Hemsworth) yang membawanya pada rutinitas baru yang lebih menyenangkan. Keduanya jatuh cinta hingga terbawa ke dunia nyata.Pelantun lagu Wrecking Ball dan aktor The Hunger Games itu dikabarkan melakukan pernikahan secara intim pada Minggu, 23 Desember 2018. Pernikahan yang tampak sakral dan sederhana itu dibuat tanpa perencanaan lama."Pernikahan itu kecil-kecilan, intim, dan spontan. Mereka melakukan beberapa rencana kilat sebelum hari liburan dan tidak ingin merayakan pernikahan rumit yang besar. Mereka benar-benar ingin merahasiakannya," ungkap seorang sumber, dikutip dari Aceshowbiz.Sebelum keduanya menikah, hubungan Miley dan Liam sempat renggang. Saat sempat putus, pada 2014 Miley menjalin hubungan dengan Patrick Schwarzenegger. Hubungan itu hanya berlangsung selama satu tahun.(ELG)