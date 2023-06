Reza Arap Takjub Menyelami Dunia Attack on Titan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Reza Arap mengaku takjub ketika mengunjungi Attack on Titan: The Final Exhibition. Ini merupakan pertama kalinya Arap mendatangi tempat eksibisi dunia animasi yang dia sukai.Attack on Titan merupakan serial manga karya Hajime Isayama yang memiliki banyak penggemar, termasuk di Indonesia. Pameran ini menampilkan lebih dari 150 karya seni oleh Hajime Isayama dengan sketsa yang terbentang lebih dari satu dekade."Seneng banget gua, karya dari manganya detailnya terus proses pembuatannya dari semua-semuanya, gila banget," kata Reza Arap di Jakarta.Attack on Titan: The Final Exhibition akan dibukadi SL+, AKR Tower pada 17 Juni 2023. Dalam pameran ini juga menampilkan gambar dari volume terakhir seri yang dirilis pada tahun 2021. Atraksi tersebut akan dipamerkan untuk kedua kalinya setelah pertunjukan di Singapura."Seiring dengan fenomena global industri manga Jepang yang terus meningkat, kami ingin menampilkan pengalaman unik yang menggali dunia Attack on Titan lebih dalam. Penyelenggaraan ini berjalan sukses di Singapura dan kini berkesempatan dipamerkan di Indonesia. Kami benar-benar merasa terhormat diberikan kepercayaan dari komite Attack on Titan dan PIA Global," kata Augustus Peh, Ketua dan Pendiri dari SPACElogic dan SL Experiences.Saat pengunjung memasuki ruang galeri, pengunjung akan memilih antara dua jalur: jalur biru membawa mereka ke luar tembok, sedangkan jalur merah membawa mereka ke dalam tembok. Akhirnya kedua jalur bertemu menjadi pertemuan menegangkan antara kedua belah pihak. Urutan pertempuran dihidupkan dalam layar 13 meter di mana pengunjung akan melihat berbagai aksi.Pameran ini juga nantinya menjual sejumlah suvenir dari dunia Attack on Titan. Melihat hal itu, Reza Arap pun langsung tergiur dengan berencana memborong suvenir itu. Sebagai penggila anime, Arap tak sungkan merogoh kocek untuk kegemarannya itu."Ini pertama kali gua ke Exhibition anime. Teman-teman gue juga kan gila anime semua ya, sudah pasti ke sini semua. Pas gua post, pasti nanya semua, di mana tempatnya. Jadi gue juga beli merchandise-nya di Jepang," tuturnya.Karya fantasi gelap Hajime Isayama dimulai pada tahun 2009 ketika manusia hidup dengan damai di kota yang dikelilingi oleh tembok yang menjaga mereka dari humanoid pemakan manusia yang dikenal sebagai Titans. Para manusia tersebut mengira mereka adalah manusia terakhir sampai suatu hari para raksasa meruntuhkan tembok dan mengungkap dunia yang penuh dengan kerumitan.Serial manga ini telah berhasil diterbitkan selama 11 tahun dan telah terjual 110 juta kopi secara global. Manga ini telah melahirkan serial anime yang sama suksesnya yang dimulai pada tahun 2013 dan episode terakhirnya akan dirilis pada tahun 2023.