Tayang di Indonesia, Simak Sinopsis Film The Exorcism of God

Layanan streaming Klik Film resmi memboyong film The Exorcism of God ke dalam katalog baru mereka di bulan Maret 2022. Film bergenre horor ini bercerita tentang kejadian mencekam di kota Nombre de Dios, Meksiko, pada tahun 2003.Berkisah tentang pendeta bernama Peter Williams yang berusaha mengusir setan bernama Balban yang merasuki tubuh Magali. Balban rupanya bisa membaca pikiran Peter yang diam-diam menyimpan rasa pada Magali.Balban lalu memainkan perasaan Peter hingga akhirnya ia melakukan perbuatan terlarang terhadap Magali yang kondisinya tengah tak berdaya. Berselang 18 tahun, Peter kemudian dimintai tolong untuk mengusir setan yang masuk ke tubuh Esperanza.Ternyata, setan atau iblis yang merasuki tubuh Esperanza adalah Balban. Balban pun membongkar kejadian Peter dengan Magali 18 tahun silam.Film The Exorcism of God disutradarai Alejandro Hidalgo. Film ini dibintangi Will Beinbrink, Iran Castillo hingga María Gabriela de Faría.The Exorcism of God sudah tayang di Indonesia sejak 11 Maret 2022.