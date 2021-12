Drakor Terbaru Wi Ha Jun dan Lee Dong Wook Tayang 17 Desember

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor pemeran serial Korea Squid Game, Wi Ha Jun kembali menunjukkan bakatnya dalam Drakor (drama Korea) terbaru berjudul Bad and Crazy. Drakor ini akan tayang di iQiyi pada 17 Desember 2021.Nama Wi Ha Jun semakin populer usai main dalam Squid Game. Sebelumnya, dia sukses memerankan 18 Again dan Something in the Rain. Wi Ha Jun akan beradu akting dengan Lee Dong Wook , yang sebelumnya telah sukses memerankan drama Tale of the Nine Tailed dan Guardian: The Lonely and Great God.Drakor Bad and Crazy juga akan diperankan oleh Han Ji Eun, yang telah sukses main dalam Lovestruck in the City dan Be Melodramatic. Ada juga Cha Hak Yeon, yang dikenal memerankan serial Mine dan Children of Nobody.Pada drama ini, Lee Dong Wook berperan sebagai Ryu Su-yeol, seorang inspektur polisi yang sangat kompeten tapi dipertanyakan etikanya dalam bekerja. Lalu, Wi Ha Jun adalah K yang ‘gila’ namun tidak takut menegakkan keadilan di dunia yang korup dengan cara apapun.Kemudian, Han Ji Eun mengambil peran seorang petugas polisi spesialis narkotika yang pemarah bernama Lee Hui-gyeom. Sementara Cha Hak Yeon adalah perwira polisi junior O Gyeong-tae yang hangat dan bersahabat.Lee Dong Wook mengaku bahwa karakter yang ditampilkan pada drama terbarunya ini belum pernah dilihat oleh penonton sebelumnya. Sebab, sutradara Yoo Sun Dong membiarkannya mengekspresikan seluruh detail karakter yang diperankan."Dia mengizinkan saya untuk berakting bagaimana pun saya berpikir untuk bertindak," ujar Lee Dong Wook.