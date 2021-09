Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film terbaru yang berjudul Don't Look Up bakal tayang akhir tahun ini. Berdasarkan jadwal, film ini tayang di Netflix pada 24 Desember 2021.Film ini ditulis dan disutradarai oleh pemenang Academy Awards Adam McKay (The Big Short). Sederet bintang ternama bermain dalam film ini. Di antaranya, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, dan Tyler Perry.Masih banyak bintang-bintang lainnya yang akan mewarnai film ini. Mereka adalah Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (aka Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, dan Tomer Sisley.Don't Look Up menceritakan tentang seorang mahasiswi jurusan astronomi bernama Kate Dibiasky (diperankan Jennifer Lawrence) dan profesornya yang bernama Dr. Randall Mindy (diperankan Leonardo DiCaprio). Mereka membuat penemuan mengejutkan tentang sebuah komet yang mengorbit di dalam tata surya dan kini berada di jalur yang dapat bertabrakan dengan bumi.Sayangnya, sepertinya tidak ada orang benar-benar peduli dengan hal itu. Mereka menganggap bahwa memperingatkan umat manusia mengenai komet yang dapat menghancurkan bumi merupakan sebuah fakta yang cukup merepotkan untuk dihadapi.Kate dan Randall dibantu oleh Dr. Oglethorpe (diperankan Rob Morgan). Mereka memulai perjalanan media yang membawa mereka ke kantor Presiden Orlean (diperankan Meryl Streep) yang cuek.Mereka juga bertemu putra Orlean sekaligus Kepala Stafnya Jason (diperankan Jonah Hill) yang senang mencari muka. Tak hanya itu, mereka juga terhubung dengan acara siaran pagi The Daily Rip yang dibawakan oleh Brie (diperankan Cate Blanchett) dan Jack (diperankan Tyler Perry).Umat manusia hanya memiliki waktu enam bulan sebelum komet tersebut menabrak bumi. Sementara itu, mengurus siklus pemberitaan selama 24 jam dan menarik perhatian publik lewat media sosial bukanlah hal yang mudah untuk dijalani.Lalu, apa lagi yang harus dilakukan agar penduduk dunia dapat melihat ke atas dan menyadari bahaya yang mengancam? Di sisi lain, teaser perdana Don't Look Up memperlihatkan sekilas kelucuan dan keseruan upaya Kate dan Randall dalam menyelamatkan dunia.