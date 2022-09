Sugoi! Syukuran Film One Piece: Red, Fans One Piece Buka Warteg Gratis

Warteg Bajak Laut





Banjir pujian netizen

Jakarta: Fans One Piece punya cara sendiri menyambut penayangan film One Piece: Red. Selain menggelar nonton bareng, sejumlah fans bersama @idgeekinout membuka warteg gratis di Jakarta Selatan.Warteg gratis yang diberi nama “Warteg Bajak Laut” ini dibuka dalam rangka syukuran penayangan perdana film One Piece: Red di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Warteg ini membagikan makanan gratis kepada yang membutuhkan.“Gokil, fans-nya One Piece bikin warteg gratis gara-gara syukuran film Red tayang. Riil kah? Wkwkwk!,” tulis akun Twitter @mmaryasir, seperti dilihat Medcom.id, Rabu, 21 September 2022.Dalam unggahan akun Twitter @mmaryasir, terlihat para Nakama cosplay menjadi kru bajak laut Topi Jerami dan membagikan makanan gratis. Mereka juga secara ramah menyambut warga yang akan makan di warteg tersebut.Di depan warung tersebut juga dipajang spanduk bertuliskan “Warteg Bajak Laut Sedia Makanan Gratis”. Selain itu, adajuga poster bounty Luffy, bedanya buka harga Luffy yang dipajang tapi sebuah kalimat "Orang yang belum makan mau ditraktir sama pecinta One Piece".(Fans one piece syukuran Twitter @mmaryasir)Aksi para Nakama ini mendapat banyak respon positif dari netizen. Bahkan, musisi Kunto Aji juga memuji aksi tersebut.“Kerennnn,” tulis @KuntoAjiW.“Rispek nakama,” bals netizen lainnya.“Diam menjadi wibu, bergerak saling membantu,” timpal netizen yag lain.Film One Piece: Red memang dijadwalkan tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia hari ini, Rabu, 21 September 2022. Sebelum penayangan perdana, digelar juga fans screening pada 18 September 2022.