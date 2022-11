Sutradara Yakin Film Glass Onion: A Knives Out Mystery Pikat Penonton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses menggarap film Knives Out yang dirilis pada 2019, Rian Johnson kembali melanjutkan sekuel bertajuk Glass Onion: A Knives Out Mystery. Film bergenre misteri itu dikabarkan akan tayang pada 23 Desember mendatang.Mengusung genre misteri, Rian Johnson membagikan hal menarik apa saja yang dihadapi saat proses produksi. Dalam konferensi pers Glass Onion: A Knives Out, Rian Johnson mengatakan jika dirinya itu justru menikmati waktu dengan pemain lainnya daripada terbebani.“Bahkan ketika kami berada di lokasi syuting, kami bersenang-senang satu sama lain,” aku Rian Johnson.Meski tak merasa terbebani, Rian Johnson mengaku jika memang ada masa-masa sulit, namun kesulitan tersebut bukan sesuatu yang berat baginya. Hal tersebut dikarenakan ia mendapuk Daniel Craig sebagai pemeran utamanya.“Itu mudah,” jawab Rian Johnson dengan santai. Bahkan hal tersebut ia alami sejak pembuatan Knives Out.Selain itu, Rian Johnson juga membeberkan motivasinya dalam membuat sekuel dari Knives Out itu. Tak hanya faktor keberhasilan, ia pun menyebutkan jika Agatha Christie ialah alasan utama mengapa Knives Out memiliki sekuel.“Kami seperti, ‘jika ini berhasil, yah, akan sangat menyenangkan untuk terus membuatnya’. Bukan untuk melanjutkan cerita yang pertama (Knives Out), tetapi untuk memperlakukan mereka (Knives Out dan Glass Onion: A Knives Out Mystery) seperti Agatha Christie memperlakukan buku-bukunya dan memiliki misteri yang sama sekali baru di setiap karyanya,” lanjutnya.Lantas Ia pun menjanjikan jika Glass Onion: A Knives Out Mystery akan menampilkan sesuatu yang berbeda. “Mari kita buat sesuatu yang benar-benar berbeda dan itu benar-benar akan membuat penonton berkata, ‘Oh wow',” semangat Rian Johnson.Sebelumnya pada sebuah kesempatan, Rian Johnson sendiri sempat mengklaim jika skenario film yang ia garap itu terinspirasi dari karya Agatha Christie. Seperti yang diketahui, Agatha Christie merupakan penulis terkenal asal Inggris yang telah menulis 66 karya novel misteri dan 14 cerita pendek. Ia pun menerima julukan Queen of Crime.