Simak 4 Hal Ini Sebelum Menonton Film Stand by Me Doraemon 2 Februari Nanti

Adaptasi dari Doraemon: A Grandmother's Recollection

Kembali disutradarai Ry?ichi Yagi

Meraup milyaran rupiah ketika tayang perdana di Jepang

Pengisi suara Para Pengisi Suara…

Jakarta: Film Stand by Doraemon 2 bakal tayang pada Februari nanti di bioskop. Saat ini Hype dari Sekuel Stand by Doraemon semakin tinggi hingga masuk trending Twitter global.Netizen pun sudah tidak sabar untuk menyaksikan film yang sempat ditunda penayangannya karena pandemi covid-19. Namun, di negeri asalnya Jepang, film ini sudah tayang pada November 2020 lalu.Namun sebelum menonton film Stand by Doraemon 2, berikut ada beberapa hal yang layak untuk disimak:Film ini melanjutkan cerita perjuangan Nobita pergi ke masa depan untuk mengubah nasibnya bisa menikah dengan Shizuka Di sekuelnya, Nobita di masa depan akhirnya akan menikah dengan Shizuka. Keduanya sudah memakai baju pengantin.Sementara itu Nobita kecil teringat dengan neneknya yang meninggal saat ia masih kecil. Nobita kemudian meminjam alat Doraemon untuk kembali ke masa lalu untuk melihatnya Sang Nenek..Saat itu nenek Nobita merasakan kehadirannya cucunya itu dan mengucapkan ingin bertemu istri Nobita. Saat itu Nobita langsung diajak Doraemon ke masa depan.Namun, situasi tiba-tiba berubah. Nobita masa depan kabur dari acara pernikahannyaDoraemon: A Grandmother's Recollection adalah film pendek Doraemon yang tayang di tahun 2000. Film pendek ini dikembangkan dengan menambahkan cerita dari Stand by Me Doraemon.Di film kedua ini akan kembali disutradarai Ry?ichi Yagi. Selain itu ada juga penulis naskahTakashi Yamazaki. Pasangan ini memang berhasil membuat film pertama sukses besar.Film Stand By Me Doraemon pertama menghasilkan 8,38 miliar yen ($77,16 juta) di Jepang dan lebih dari 10 miliar yen di seluruh dunia (sekitar $90 juta).Per 1 Desember 2020, film ini menghasilkan total 10,6 juta Dolar AS (Rp 149 miliar). Stand by Me Doraemon 2 berhasil menjual 305 ribu tiket dan mengantongi 3,69 juta Dolar AS di pekan pertama.Raihan tersebut bisa dibilang cukup besar. Apalagi mengingat film ini dirilis di tengah pandemi Covid-19.