Dekisugi, Si Pintar yang Mengancam Kisah Cinta Nobita dan Shizuka

Di poster Stand by Me Doraemon 2 ditunjukan Nobita menikah dengan Shizuka. Netizen pun sampai saat ini terus mengucapkan selamat kepada kedua pasangan tersebut. Tapi ada juga yang mempertanyakan dimana keberadaan Dekisugi.



Sekian lama Nobita jadi secret admirer (pemuja rahasia), akhirnya menikah juga sama Shizuka,” demikian tulis akun @herlambanng.



“Disini kita belajar dari Nobita bahwa tidak ada yg tidak mungkin untuk mendapatkan cinta sejatinya,” cuit @theramsky.



Film Stand by Me Doraemon 2 akan tayang di bioskop pada Februari mendatang. Konfirmasi penayangan di Indonesia disampaikan CBI Pictures melalui akun resmi media sosialnya @CBIpictures pada Selasa, 19 Januari 2021.



“Februari ini, kisah hangat sepanjang masa kembali ke layar lebar. STAND BY ME Doraemon 2 mulai Februari 2021 hanya di bioskop,” tulis @CBIpictures.

Jakarta: Pernikahan Nobita dengan Shizuka tengah ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Netizen merasa bahagia dan terharu karakter dalam komik dan anime Doraemon yang menemani masa kecil mereka ini akhirnya menikah.Tidak sedikit netizen yang mengucapkan selamat atas pernikahan Nobita Nobi ini dengan pujaan hatinya sejak sekolah dasar itu.Namun, jika dirunut kisah cinta karakter yang tidak pernah absen meminta bantuan Doraemon ini tidaklah mudah. Yah, Nobita punya pesaing berat agar bisa menjadi kekasih Shizuka Minamoto. Si Pintar Dekisugi adalah karakter yang acap kali membuat Nobita frustasi.Karakter Dekisugi yang pintar ini memang sering dekat dengan Shizuka. Keduanya terkenal sama-sama berotak encer, dan sering belajar bersama.Tak jarang Shizuka juga lebih memilih bermain dengan Dekisugi dibanding bermain bersama Nobita, Giant dan Suneo.Kehebatan lainnya dari Dekisugi adalah ia menciptakan robot, yang diberi nama Roboket perpaduan robot dan roket. Selain itu ia sering didapuk untuk menjadi pemimpin.Segudang kelebihan Dekisugi itulah yang membuat Nobita merasa inferior alias merasa rendah diri. Nobita memang terkenal dengan konsistensinya untuk mendapatkan nilai nol. Ia pun sering kali di damprat ibunya karena nilainya selalu nol.Bahkan akibat kebodohan dan ketakutannya itu, ia akhirnya sering mengkhayal kekasih idamannya itu menikah dengan Dekisugi. Hal tersebut membuatnya penasaran, dan meminta bantuan sang juru selamat Doraemon untuk menggunakan mesin waktu melihat masa depannya.Dalam beberapa chapter atau seri, diceritakan Nobita memang berhasil menikahi Shizuka. Namun, ada pesan yang disampaikan oleh Nobita dewasa agar Nobita kecil mengubah sikapnya dan menjadi lebih pintar.Tetapi, saran tersebut seringkali diabaikan. Nobita lebih justru memilih menghabiskan waktunya untuk bermain dan mengandalkan Doraemon untuk menyelesaikan masalahnya yang ujung-ujungnya menambah masalah baru.Terkadang Nobita melakukan pendekatan dengan memamerkan alat yang dipinjamnya dari Doraemon yang ujung-ujungnya apes dan gagal mendapatkan perhatian dari Shizuka.(UWA)