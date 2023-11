Daftar Pemenang Blue Dragon Film Awards 2023, 'Smugglers' Borong Piala

Baca juga: Daftar Pemenang Blue Dragon Series Awards 2023

Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Film Awards 2023.

Jakarta: Blue Dragon Film Awards 2023 telah digelar di KBS Hall, Yeouido, Korea Selatan, Jumat, 24 November 2023. Film ‘Smugglers’ sukses membawa pulang banyak penghargaan.Acara penghargaan film bergengsi ini dilangsungkan untuk mengapresiasi pencapaian yang diraih oleh sejumlah film Korea Selatan. Seperti tahun sebelumnya, Kim Hye Soo dan Yoo Yeon Seok kembali menjadi pembawa acara di Blue Dragon Film Awards ke-44 ini.Tahun ini, ‘Smugglers’ meraih kemenangan besar. Film yang dibintangi Go Min Si, Jo In Sung, dan berbagai artis papan atas itu berhasil memenangkan empat kategori sekaligus. Salah satunya adalah Film Terbaik.Selanjutnya ada ‘The Night Owl’ yang meraih tiga penghargaan dan ‘Concrete Utopia’ yang meraih dua penghargaan. Lebih lengkapnya, berikut daftar pemenang Blue Dragon Film Awards 2023:SmugglersJung Yu-mi (Sleep)Lee Byung-hun (Concrete Utopia)Eom Tae-hwa (Concrete Utopia)Jeon Yeo-been (Cobweb)Zo In-sung (Smugglers)Ahn Tae-jin (The Night Owl)Jung Ju-ri (Next Sohee)Go Min-si (Smugglers)Hong Xa-bin (Hopeless)Chang Kiha (Smugglers)Jin Hong-hyun (The Moon)Kim Tae-kyeong, Hong Seung-chul (The Night Owl)Kim Sun-min (The Night Owl)The Roundup: No Way OutGhwa the Last Name (Yoo Jae-in)Song Joong-ki, Kim Seon-ho, Park Bo-young, dan Zo In-sung