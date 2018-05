Ine Febriyanti Akan Bermain di Film Bumi Manusia

: Falcon Pictures telah mengumumkan aktris pertama yang bergabung ke proyek film adaptasi novel Bumi Manusia. Dia adalah Sha Ine Febriyanti, aktor teater yang juga bermain di sejumlah film, seperti Nay dan Beth.Belum diungkap tokoh mana yang akan diperankan Ine. Namun publisis Falcon menyebut, "pemeran Minke dan Annelies akan diumumkan nanti."Kemungkinan besar Ine akan bermain sebagai Nyai Ontosoroh. Bisa juga sebagai Madam Pieters seperti perannya di pertunjukan teater Bumi Manusia di Menteng Jakarta pada 2006 silam.Saat dikonfirmasi lebih lanjut, pihak publisis mengaku belum mendapat kabar lebih lanjut. Syuting akan dilakukan di Yogyakarta dalam waktu dekat.Barangkali, Ine pula yang dimaksud penulis naskah Salman Aristo pada 21 Februari lalu di Jakarta. Saat Medcom.id bertanya soal perkembangan terbaru proyek adaptasi ini, Aris menjawab mereka telah menemukan satu pemain. Namun dia juga tidak menjawab tokoh mana yang akan diperankan aktris ini."(Pemainnya) enggak lama-lama banget. Pemain baru, bisa dibilang. Nanti akan ada audisi terbuka," ujar Aris, yang saat itu dalam proses pengerjaan naskah draf keempat.Aris juga menyebut bahwa setelah draf ketiga itu, dia punya pilihan pendekatan baru dibanding konsep yang telah dirancang sebelumnya bersama sutradara Hanung Bramantyo.Bumi Manusia adalah novel pertama dari Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer, yang ditulis selama dia diasingkan di Pulau Buru pada 1970-an. Novel terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia pada 1980 dan telah diterbitkan ulang dalam banyak bahasa, seperti Ukraina, Jerman, serta Thai.Proyek film adaptasi ini dikerjakan tim Hanung dan tim Aris (Wahana Penulis) dalam bendera Falcon. Sebelum ini, upaya adaptasi Bumi Manusia ke film sudah ada setidaknya sejak tahun 2004, mulai dari Garin Nugroho dan Riri Riza.Falcon juga dikabarkan hendak mengadaptasi novel Pram lain, yaitu Perburuan dengan sutradara Richard Oh.(DEV)