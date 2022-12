Tayang Hari Ini di Netflix! Arisu CS akan Hadapi Tantangan Kegilaan Lainnya di Alice in Borderland Season 2

Sinopsis Alice In Borderland Season 2





Jakarta: Serial Netflix yang paling ditunggu-tunggu, Alice in Borderland Season 2 akhirnya tayang pada hari ini, Kamis, 22 Desember 2022.Dilansir dari berbagai sumber, season kedua dalam Alice in Borderland ini akan melanjutkan perjuangan Arisu (Kento Yamazaki), Usagi (Tao Tsuchiya) dalam usaha bertahan hidup dan melewati sejumlah permainan menakutkan.Tak jauh berbeda dengan Season pertamanya, Alice in Borderland Season 2 juga akan menghadirkan suasana yang kelam dan penuh dengan ketegangan seperti yang dilampirkan dalam deskripsi resminya di laman Netflix.Alice in Borderland mengikuti sekelompok teman yang dipindahkan ke sebuah dimensi paralel yang disebut Borderland. Untuk keluar dari dimensi tersebut dan dalam keadaan hidup, mereka harus bersaing dalam serangkaian permainan mematikan yang menguji persahabatan mereka. sampai-sampai Arisu harus kehilangan kedua sahabatnya Chota (Yuki Morinaga) dan Karube (Keita Machida).Diketahui, Alice in Borderland Season 2 bercerita mengenai Arisu, Usagi, dan beberapa penyintas lainnya yang semakin dekat untuk mencari tahu siapa otak dari dunia berisikan permainan jahat itu.Di season kedua ini, mereka harus berhadapan dengan sosok King of Spades. King of Spades merupakan sosok big boss baru yang mengerikan. Alice in Borderland Season 2 ini kemungkinan akan mengungkap siapakah dalang dari permainan yang mematikan ini.Para pemain dalam serial ini akan berusaha untuk memecahkan misteri yang belum terkuak dalam season 1. Mereka berusaha untuk kembali ke dunia nyata setelah memenangkan ke-12 permainan dengan keyakinan bisa membuat mereka pulang. Tetapi, saat semua kartu sudah berada ditangan mereka, akankah mereka bisa pulang? Saksikan serial petualangannya di Netflix hari ini.