Ini Daftar Serial Netflix yang dapat Season 2, Ada yang Tayang Tahun Ini

1. Squid Game

2. Sweet Home

3. Alice In Borderland

4. All of Us Are Dead

Jakarta: Netflix dalam beberapa pekan terakhir memberi kabar gembira bagi pelanggannya. Layanan streaming itu mengumumkan sejumlah serial resmi mendapatkan musim kedua.Serial yang mendapat musim kedua ini adalah serial yang ditunggu-tunggu untuk dilanjutkan ceritanya. Salah satunya Squid Game yang pada musim pertamanya menjadi salah satu serial original Netflix paling laris.Selain Squid Game ada apalagi ya? Berikut daftar serial yang mendapat season 2.Squid Game akan kembali melanjutkan ceritanya di season 2. Setelah sekian banyak desas-desus dan gosip dari sang kreator serial asal Korea Selatan ini, Hwang Dong-hyuk, akhirnya Netflix memastikan adanya Squid Game Season 2 melalui unggahan di akun Twitter mereka."Lampu merah... LAMPU HIJAU! Squid Game resmi kembali di season 2!" tulis unggahan itu dengan menampilkan cuplikan pendek memperlihatkan mata boneka animatronik dari salah satu 'permainan' di serial tersebut yang bertuliskan angka 2.(Squid Game season 2 @netflixid)Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut lebih lanjut terkait jumlah episode, durasi episode, serta tanggal perilisan resmi untuk Squid Game Season 2.Netflix baru saja merilis video serial Sweet Home yang akan mendapat dua season sekaligus. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi yang sudah menantikan serial yang tayang pada 2020 lalu itu.“Kamu semua harus tahu kalo SWEET HOME Season 2 & 3 Lagi Dalam Tahap Produksi!,” tulis Instagram resmi Netflix seperti dilihat Rabu, 15 Juni 2022.Sweet Home adalah serial yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Dalam dua hari setelah pemutaran perdana, Sweet Home telah memikat pemirsa di seluruh dunia. Popularitasnya melejit, meraih beragam prestasi.Drakor ini menceritakan tentang kisah hidup seorang siswa sekolah menengah yang sering kali menyendiri. Dia bernama Cha Hyun Soo (diperankan oleh Song Kang).Ia harus pindah ke gedung apartemen baru setelah kehilangan keluarganya akibat kecelakaan tragis. Di sana, dia menghadapi serangkaian kejadian yang mengejutkan dan menakutkan saat orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi monster.Baca: 7 Fakta Stranger Things 4 yang Tak Diketahui Orang Banyak! Berikutnya ada Alice In Borderland. Serial yang diadaptasi dari manga karya Haro Aso yang semula diterbitkan di Weekly Shonen Sunday S / Weekly Shonen Sunday resmi mendapatkan season 2.(Alice In Borderland season 2 Instagram @netflixid)Musim kedua Alice In Borderland akan tayang tahun ini. Dikutip dari laman resmi Netflix Alice In Borderland tayang pada Desember 2022.“Siap memainkan game lain? Alice in Borderland Musim 2 telah resmi menyelesaikan produksi dan akan kembali pada bulan Desember ini,” tulis Netflix.Serial horor tertema zombie, All of Us Are Dead, dipastikan memiliki sekuel kedua. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Netflix Korea.Dilansir dari Soompi, Netflix Korea secara resmi membagikan bahwa serial hit All of Us Are Dead akan kembali untuk Musim 2 dengan poster seram. Perusahaan itu juga merilis klip "Pengumuman Musim 2" dengan bintang All of Us Are Dead, Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Cho Yi Hyun, dan Lomon di mana mereka berterima kasih kepada pemirsa atas semua cinta dan godaan yang akan datang di Musim 2.