Al Pacino Perankan Raja Britania dalam Film Adaptasi King Lear

William Shakespeare pernah menulis drama tragedi berjudul King Lear, yang kisahnya diangkat dari legenda Raja Leir, penguasa Britania era abad kedelapan sebelum masehi. Kini, kisah tersebut akan diadaptasi ke film layar lebar dengan bintang utama Al Pacino.Menurut laporan The Guardian, Al Pacino dipastikan akan berperan sebagai Lear, setelah rumor proyek ini beredar beberapa tahun terakhir. Al adalah aktor senior yang dikenal lewat film trilogi The Godfather.Syuting akan dimulai pada penghujung 2019 bersama sutradara Michael Radford, sineas asal Inggris yang sebelumnya mengerjakan Il Postino: The Postman peraih nomine Piala Oscar. Pacino dan Radford juga akan menjadi produser bersama rekan lama mereka Barry Navidi.Barry menyebut bahwa proyek ini sudah lama direncanakan, tetapi mereka belum punya kepastian waktu. Menurut Barry, mereka akan mengadaptasi kisah ini sedekat mungkin dengan kisah yang dituturkan Shakespeare.(ASA)