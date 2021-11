Daftar Pemeran Serial The Continental yang Merupakan Prekuel John Wick

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Layanan streaming Starz telah mengumumkan beberapa aktor tambahan yang akan membintangi The Continental. Ketiga aktor tersebut akan berperan dalam tiga episode serial prekuel berdasarkan waralaba film John Wick milik Lionsgate.Peter Greene, Ayomide Adegun dan Jeremy Bobb dinyatakan resmi bergabung bersama The Continental. Grenne nantinya akan memerakan Paman Charlie versi yang bertugas untuk membersihkan tubuh mayat korban dan tempat kejadian perkara setelah kejahatan yang dilakukan para penjahat.Semenyata itu, Ayomide Adegun berperan sebagai Charon, seorang pelayan The Continental. Dan juga Jeremy Bobb akan memerankan sebuah karakter baru dalam waralaba tersebut yang bernama Mayhew.Nantinya, ketiga aktor tersebut akan beradu peran dengan Colin Woodell sebagai Winston Scott muda, Hubert Point-Du Jour sebagai Miles, Jessica Allain sebagai Lou. Selanjutnya terdapat Mishel Prada sebagai KD, Nhung Kate sebagai Yen, Mel Gibson sebagai Cormac, dan Ben Robson sebagai Frankie.Serial The Continental yang berlatar waktu 40 tahun sebelum film pertama ‘John Wick’ akan mengisahkan latar belakang hotel Continental tituler berdasarkan sudut pandang manajer Winston Scott muda yang bekerja sebagai pembunuh. Scott akan dihadapkan oleh masa lalunya yang dia pikir telah berlalu.Serial hasil produksi Starz oleh televisi Lionsgate itu ditulis oleh Greg Coolidge dan Kirk Ward. The Continental juga akan digarap oleh dua sutradara yaitu, Albert Hughes untuk episode pertama dan ketiga sementara Charlotte Brändström untuk episode kedua.Serta nantinya terdapat 10 produser eksekutif yang akan terlibat dalam serial The Continental. Para produser eksekutif tersebut yaitu Albert Hughes, Basil Iwanyk dan Erica Lee dari Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese, dan Marshall Persinger.(Aulya Syifa)