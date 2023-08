Guardians of The Galaxy Vol. 3 Tayang Disney Plus Hari Ini, Simak Sinopsisnya

Guardians sudah datang secara eksklusif di #DisneyPlusHotstarID! Streaming Marvel Studios' #GuradiansOfTheGalaxy Vol. 3 sekarang. pic.twitter.com/18Dv33hc8c — Disney+ Hotstar ID (@DisneyPlusID) August 3, 2023

Film Guardians of The Galaxy Terakhir

Sinopsis Guardians of The Galaxy Vol. 3

Jakarta: Film Guardians of The Galaxy Vol. 3 yang tayang di bioskop pada awal Mei 2023 lalu kini sudah bisa ditonton di platform streaming. Guardians of The Galaxy Vol. 3 tayang mulai hari ini, 3 Agustus 2023 di layanan streaming Disney Plus.Guardians of The Galaxy Vol. 3 merupakan penutup dari trilogi Guardians of The Galaxy (GoTG) menjadi salah satu film Marvel yang butuh waktu lama untuk rilis di Disney Plus dari penayangan di bioskop, sama seperti Ant-Man and the Wasp: Quantumania’s.Guardians of The Galaxy Vol. 3 merupakan penutup dari trilogi GoTG yang sudah meramaikan jagat superhero Marvel Cinematic Universe (MCU) sejak 2014. Film ini sendiri sukses mendulang keuntungan sebesar 500 juta dolar AS dalam dua pekan penayangannya di bioskop seluruh dunia.Film ini mengambil latar waktu tepat setelah Avengers: Endgame dan ceritanya akan berfokus pada hubungan antara para Guardian dengan Rocket Racoon. Film ini juga akan mengulik kisah masa lalu sang rakun yang diperankan oleh Bradley Cooper, yang digambarkan sebagai objek uji coba yang disiksa melalui berbagai eksperimen.Rocket diceritakan mengalami luka parah dan sekarat setelah ia dan para Guardian mendapat serangan dari Adam Warlock. Para Guardian berupaya keras dengan segala cara untuk menyelamatkan Rocket.Namun, mereka menemui rintangan karena tubuh Rocket diprogram khusus sehingga sangat sulit untuk diobati dengan pengobatan biasa. Di saat para Guardian mencoba segala cara demi menyelamatkan Rocket, masa lalu sang rakun pun terungkap. Rocket ternyata pernah terlibat dengan sosok bernama High Evolutionary.