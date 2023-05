Guardians of The Galaxy 3 Dinobatkan PETA sebagai Film Penyuara Hak Binatang Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Guardians of the Galaxy Vol 3 mendapat penghargaan dari People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organisasi hak asasi binatang. Film garapan sutradara James Gunn ini diganjar penghargaan Animal Rights Masterpiece.Wakil Presiden Senior PETA, Lisa Lange, menyebut Guardians of the Galaxy Vol 3 membawa pesan berharga soal nasib berbagai hewan di seluruh dunia yang sedang terancam.Melansir laman IndieWire, PETA juga mengangkat pesan bahwa semua hewan berhak hidup di alam bebas. Hewan-hewan tersebut tidak pantas di kurung, terlebih kandang laboratorium seperti yang ditampilkan di dalam film."PETA merayakan ini sebagai film hak-hak hewan terbaik tahun ini karena membantu penonton melihat hewan sebagai individu dan menyarankan bahwa hanya karena kita dapat bereksperimen pada mereka, bukan berarti kita harus melakukannya," ujar Wakil Presiden Senior PETA, Lisa Lange dalam sebuah pernyataan.Film ini menceritakan awal mula Rocket Racoon dalam film yang mengandung eksperimen menyakitkan dan kejam selama dia berhadapan dengan sosok High Evolutionary, tokoh antagonis dalam film tersebut.PETA berharap kesadaran penonton terhadap hewan terbangun. Sehingga, mereka tidak berperilaku buruk kepada hewan, bahkan menyiksa dan melakukan pengujian di laboratorium.SinopsisFilm ini mengambil latar waktu tepat setelah Avengers: Endgame dan ceritanya akan berfokus pada hubungan antara para Guardian dengan Rocket Racoon. Film ini juga akan mengulik kisah masa lalu sang rakun yang diperankan oleh Bradley Cooper, yang digambarkan sebagai objek uji coba yang disiksa melalui berbagai eksperimen.Rocket diceritakan mengalami luka parah dan sekarat setelah ia dan para Guardian mendapat serangan dari Adam Warlock. Para Guardian berupaya keras dengan segala cara untuk menyelamatkan Rocket.Namun, mereka menemui rintangan karena tubuh Rocket diprogram khusus sehingga sangat sulit untuk diobati dengan pengobatan biasa. Di saat para Guardian mencoba segala cara demi menyelamatkan Rocket, masa lalu sang rakun pun terungkap. Rocket ternyata pernah terlibat dengan sosok bernama High Evolutionary.