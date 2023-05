Profil Bintang Bete, Dari Jebolan Street Comedy II Metro TV Hingga Juara 3 SUCI 8

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Andreas Bintang Timur atau lebih kenal dengan nama panggung Bintang Bete adalah komika jebolan komunitas Stand Up Indo Bekasi. Bintang Bete memulai kiprahnya sebagai komika sejak akhir 2011.Ia memulai kompetisi pertamanya dalam ajang Street Comedy musim ke-2 yang diadakan komunitas Stand Up Indo dan ditayangkan di Metro TV. Bintang pun berhasil meraih juara pertama.Selang beberapa bulan dari ajang Street Comedy II, Bintang tampil lagi dalam acara stand up lainnya yang ditayangkan di Metro TV, yakni Stand Up Comedy Show Metro TV.Meski telah memulai kiprah stand up sejak 2011, butuh waktu lama bagi Bintang sebelum akhirnya memutuskan terjun ke kompetisi lagi, yakni Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) musim ke-8 di 2018. Bintang menyebut kalau ia butuh waktu panjang demi mempersiapkan dirinya, baik secara teknis maupun mental."Itu (SUCI) kan kompetisi yang berat, karena setiap minggu harus bikin materi baru. Belajar kayak taat waktu, nulis materi baru setiap minggu, di SUCI tuh lebih dikejar," tutur Bintang kepada Medcom.Komika yang punya latar belakang pendidikan musik itu pun mengaku tak punya target pasti selama berkompetisi di SUCI 8. Ia hanya berusaha untuk bertahan setiap minggunya. Ketika akhirnya berhasil meraih juara tiga, Bintang mengaku bersyukur, tapi di sisi lain, ia pun jadi penasaran."Gua cuma berusaha bertahan setiap minggunya. Tapi ya, akhirnya mentoknya di juara 3. Kadang-kadang kalo dipikir kok bisa juara 3, tapi kadang-kadang mikir juga harusnya gua juara pertama," tuturnya lagi.Sejauh ini, Bintang Bete sudah mengadakan tiga stand up show, pertama yakni bertajuk "Tentang Bintang" pada 2017, yang kemudian dilanjutkan lagi pada 2021. Sementara yang terbaru bertajuk "Stand Up Tragedy Show Bintang Kecil".Baca juga: Kisah Komika Bintang Bete yang Dijebak dan Difitnah Hamili Seorang Perempuan(Nicholas Timothy Suteja)