Andrew Garfield Sabet Piala Golden Globe Awards Pertama

Ajang penghargaan Golden Globe Awards 2022 telah berlangsung. Tahun ini, aktor Andrew Garfield meraih piala Golden Globe Awards pertamanya.Andrew Garfield membawa pulang piala Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy, melalui perannya dalam film Tick, Tick... Boom! Film musikal tersebut mengantarkannya menerima penghargaan pertama kalinya dari ajang Golden Globe Awards. Sebelumnya, nama Andrew Garfield muncul sebanyak tiga kali dalam jajaran nominasi Golden Globe Awards. Tepatnya, sejak tahun 2011.Kali ini, Andrew Garfield berhasil mengalahkan seejumlah pesaingnya. Di antaranya, Leonardo DiCaprio (Don't Look Up), Peter Dinklage (Cyrano), Cooper Hoffman (Licorice Pizza), dan Anthony Ramos (In the Heights)."Butuh 43 otot untuk tersenyum. Terima kasih atas latihannya Andrew Garfield, dan selamat telah membawa pulang #GoldenGlobe untuk Best Actor - Motion Picture - Musical/Comedy," cuit pihak penyelenggara Golden Globe Awards di Twitter.Golden Globe Awards sendiri diadakan secara tertutup untuk tahun ini. Sehingga, pengumuman pemenang tersebut diumumkan melalui media sosial dan website resmi Golden Globes Award.