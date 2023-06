Produser Tanggapi Kabar Film Miles Morales Versi Live Action

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Spider-Man: Across the Spider-Verse telah tayang perdana pada Rabu, 31 Mei 2023. Tidak sedikit penonton yang ingin melihat live action dari film animasi tersebut.Meskipun para produser meminta penonton untuk fokus pada film Beyond the Spider-Verse tahun depan, tetapi secara mengejutkan mereka mengungkapkan rencana besar.Amy Pascal sebagai produser mengatakan bahwa film Spider-Woman dan live action Miles Morales sedang dalam tahap pengerjaan."Kamu akan melihat semuanya. Semuanya terjadi," kata Amy saat pemutaran perdana Spider-Man: Across the Spider-Verse di Los Angeles, dikutip dari Variety.Karakter Miles Morales tentunya menjadi salah satu yang dinantikan oleh pecinta film Marvel, khususnya spiderman. Miles Morales adalah satu-satunya spiderman yang ada di dalam dunianya setelah Peter Parker, spiderman sebelumnya, meninggal.Miles masuk ke dalam spider-verse dan bertemu dengan manusia laba-laba dari dunia yang lain. Di sana Miles mulai memahami bagaimana setiap peristiwa yang terjadi bisa saling terhubung satu sama lainnya.