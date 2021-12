Tayang Hari Ini, Simak 6 Alasan Menonton Serial The Silent Sea

1. Adaptasi dari film pendek yang mencuri perhatian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Mengungkap misteri

Salah satu serial Korea terbaru , The Silent Sea, tayang di Netflix pada 24 Desember 2021. Tayangan berlatar masa depan ini diperankan oleh aktor Gong Yoo, aktris Bae Doona, dan aktor Lee Joon.Serial ini menggambarkan bumi yang telah kekurangan sumber daya. Kemudian, sebuah tim elit menjalani misi untuk pergi ke pusat penelitian yang telah ditelantarkan di bulan.Sesampainya mereka di sana, berbagai kejadian misterius terus terjadi dan satu per satu anggota tim pun mulai gugur. Berikut ini hal yang membuat The Silent Sea layak ditonton.The Silent Sea merupakan hasil adaptasi dari film pendek sutradara Choi Hang-yong berjudul The Sea of Tranquility yang dibuat sebagai karya kelulusannya dari kampus. Film ini pun mendapat banyak perhatian di ajang Mise-en-scène Short Film Festival ke-13 pada tahun 2014.Potensi film berdurasi 37 menit itu begitu besar. Produser eksekutif Jung Woo-sung pun tertarik untuk terlibat dalam proses penggarapannya menjadi sebuah serial."Saya sangat menyukai gagasan-gagasan spektakuler di cerita ini. Saya ingin sekali terlibat dalam pembuatan serial sci-fi yang secara khusus menghadirkan aksen Korea," ujar produser eksekutif Jung Woo-sung.Sementara itu, penulis Park Eun-kyo berkomentar bahwa sci-fi merupakan genre yang menantang untuk digarap. Namun, film pendek Choi membuatnya kagum."Naskahnya ditulis dengan begitu baik dan berhasil memancing rasa penasaran. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk menghadirkan sesuatu yang istimewa untuk serial ini," paparnya.Tanpa mendapat informasi yang lengkap, sebuah tim elit dikirim ke Stasiun Penelitian Bulan Balhae yang telah ditutup lima tahun lalu. Tujuan mereka adalah untuk mencari upaya agar manusia dapat terus bertahan hidup. Sayangnya, mereka dihadapkan oleh berbagai kematian yang misterius dan misi ini pun mulai berubah jalur.Sutradara Choi Hang-yong berkomentar bahwa mengungkap misteri satu per satu menjadikan kisah ini lebih menarik. Lalu, rahasia apa yang sebenarnya tersimpan di Stasiun Penelitian Bulan Balhae?