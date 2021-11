Marvel Masih Bungkam soal Rumor Tiga Spider-Man

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Trailer kedua Spider-Man: No Way Home tampaknya akan mengalami penundaan tanggal rilis. Hal ini terjadi karena diduga adanya perselisihan antara Marvel dan Sony Pictures Entertainment.Dunia maya dihebohkan dengan spekulasi yang intens mengenai jalan cerita dan pemeran yang terlibat dalam film Spider-Man: No Way Home. Banyak rumor yang mengatakan jika pemeran Peter Parker sebelumnya (Tobey Maguire dan Andrew Garfield) akan hadir di film Spider-Man yang terbaru.Rumor tersebut muncul setelah trailer Spider-Man: No Way Home bocor di media sosial. Trailer yang memperlihatkan kemunculan karakter Peter Parker dari franchise Spider-Man dan The Amazing Spider-Man ini membuat para penggemarnya kaget.Walaupun demikian, pihak Marvel dan Sony pun belum memberikan informasi lebih lanjut terkait rumor dari insiden kebocoran trailer. Sementara itu, Tom Holland dalam wawancaranya bersama Empire Magazine mengisyaratkan jika banyak aktor dan akrtis yang akan terlibat dalam film terbarunya tersebut.Meskipun belum ada konfirmasi jika Tobey Maguire dan Andrew Garfield terlibat dalam film tersebut. Namun masih banyak aktor dan aktris hebat lainnya yang sudah pasti terlibat dalam Spider-Man: No Way Home seperti, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, dan Jon Favreau.Film Marvel Spider-Man: No Way Home yang masuk ke dalam fase keempat Marvel Cinematic Universe (MCU) ini rencananya dirilis di bioskop Amerika Serikat pada 17 Desember 2021. Para penggemar akan mendapatkan jawab dari rumor yang beredar dari film tersebut.