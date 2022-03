Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut pemenang di Acadaemy Awards ke-94:

Best Achievement in Costume Design……

Ajang penghargaan tertinggi di film, Academy Awards atau akrab disebut Oscar telah dilaksanakan pada Minggu, 27 Maret waktu setempat. Dari beberapa prediksi dan pengamatan beberapa penghargaan film lainnya, membuat penggemar film mudah untuk memperkirakan siapa yang akan menang.Dune memborong habis Oscar di kategori teknis, seperti visual effects dan editing, sementara Drive My Car dari Jepang berhasil juara di kategori international feature film, menjadi film Jepang kedua, setelah Departures yang meraih Oscars di kategori tersebut.Will Smith yang menang kategori aktor terbaik di film King Richard, sebelumnya sempat terlibat dalam perselisihan dengan Chris Rock saat komedian tersebut membuat lelucon tentang istrinya, Jada Pinkett Smith.Terdapat satu kejutan, yaitu untuk kategori paling ditunggu-tunggu, film terbaik. Dilihat dari ajang-ajang penghargaan bergengsi lainnya, banyak yang mengira bahwa The Power of the Dog atau Dune yang memenangkan film terbaik, wajar saja, karena dua film itu mendominasi kategori-kategori dan memenangkan banyak penghargaan sebelumnya, namun yang memenangkannya justru CODA, film tentang seorang anak dari keluarga tunarungu yang bercita-cita menjadi pemusik.CODAWill Smith, King RichardJessica Chastain, The Eyes of Tammy FayeTroy Kotsur, CODAAriana DeBose, West Side StoryJane Campion, The Power of the DogKenneth Branagh, BelfastSian Heder, CODAGreig Fraser, DuneDuneZsuzsanna Sipos and Patrice Vermette, Dune