Ketika Iqbaal Ramadhan dan Angga Yunanda Rencanakan Pencurian Lukisan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film Mencuri Raden Saleh merilis video penampilan pertama mereka. Peluncuran video first look itu juga dibarengi dengan pengumuman waktu tayang film garapan Angga Dwimas Sasongko tersebut.Film Mencuri Raden Saleh dipastikan akan tayang pada 25 Agustus 2022. Film merupakan film heist pertama dari Visinema dan termasuk jarang ditemui di film-film Indonesia lainnya.Film Mencuri Raden Saleh dibintangi artis muda berbakat Indonesia seperti Iqbaal Ramadhan (Piko), Angga Yunanda (Ucup), Rachel Amanda (Fella), Aghniny Haque (Sarah), Umay Shahab (Gofar), dan Ari Irham (Tuktuk)."Akhirnya film Mencuri Raden Saleh akan rilis juga. Waktu nonton first look-nya aku jadi ingat lagi masa-masa waktu syuting filmnya yang menantang dan menegangkan. Gak sabar untuk ketemu sama Piko, Ucup, Fella, Gofar dan Tuktuk di bioskop nanti," kata Aghniny Haque dalam keterangan tertulisnya.Dalam video first look, terlihat pada pemerannya memamerkan berbagai adegan aksi balapan, adu pukul, kejar-kejaran, hingga tabrakan. Diperlihatkan Piko, karakter yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan sedang melukis di sebuah ruangan gelap dan tersembunyi.Setelah itu, nampak Piko bersama dua anggota komplotannya yaitu Sarah dan Ucup, sedang meninjau ulang rencana perampokan mereka yang disebut diberikan oleh Dini dan Permadi, dua karakter misterius yang belum diketahui peranannya."Aku benar-benar speechless waktu selesai nonton first look-nya tadi. Keren banget. Enggak sia-sia rasanya aku jungkir balik dipukul, ditabrak, sama dikejar-kejar sepanjang syuting filmnya kemarin," ucap Iqbaal.Tidak hanya sampai tahap perencanaan, first look-nya pun turut membocorkan beberapa adegan menegangkan ketika aksi perampokan terjadi. Mulai dari aksi balapan yang dilakukan Tuktuk dan Gofar, tabrakan besar yang dihadapi Piko dan Sarah, hingga wajah tegang Ucup dan Fella ketika melihat aksi mereka diambang kegagalan."Saya juga tidak sabar untuk melihat film Mencuri Raden Saleh ini di bioskop. Rasa antusias ini bahkan sudah saya pendam sejak awal pembuatan skenarionya 3-4 tahun lalu. Mari, kita lihat dan rayakan bersama aksi komplotan pencuri ini di bioskop pada 25 Agustus nanti," kata Angga Dwimas Sasongko.