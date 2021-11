Spider-Man: No Way Home Tayang Desember 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Marvel Studios akhirnya mengumumkan tanggal perilisan film Spider-Man: No Way Home kepada para penggemarnya. Kabar tersebut dibagikan Marvel melalui akun Instagram @marvel pada 8 November 2021 waktu Indonesia.Hal mengejutkan datang dari akun Instagram Marvel yang mengunggah poster berisi tanggal perilisan Spider-Man: No Way Home. Para penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU) pun tak perlu menunggu lebih lama lagi untuk memulai fase keempat MCU.Marvel mengunggah poster Spider-Man: No Way Home yang berisikan tanggal perilisannya. Poster tersebut pun menunjukkan Peter Parker (Spider-Man) yang sedang berhadapan dengan musuhnya, Doctor Octopus yang dulu sempat muncul di Spider-Man 2 (2004)."Multiverse dirilis. #SpiderManNoWayHome tayang eksklusif di bioskop pada 17 Desember! @spidermanmovie,” tulis Marvel dalam captionnya.Tak hanya Doctor Octopus, poster tersebut juga menunjukkan dua musuh Spider-Man lainnya yaitu, Green Goblin, musuh yang berasal dari film Spider-Man (2002). Serta, Sandman yang muncul pada Spider-Man 3 (2007).Spider-Man: No Way Home merupakan kisah lanjutan dari Spider-Man: Far from Home ketika identitas Peter Parker sempat dibongkar oleh musuhnya, Mysterio. Parker meminta pertolongan Doctor Strange agar dunia melupakan identitas asli dari Spider-Man.Doctor Strange menggunakan mantera berbahaya untuk membantu Parker. Namun, bukannya mendapatkan apa yang Ia mau, permintaan Parker tersebut tampaknya malah menimbulkan masalah baru di bumi. Kekacauan pun mulai terjadi dan Parker harus menanggung semuanya.Untuk saat ini, Marvel Indonesia belum mengumumkan tanggal perilisan Spider-Man: No Way Home di Indonesia. Akan tetapi, Spider-Man: No Way Home akan dirilis tanggal 17 Desember 2021 waktu Amerika Serikat.